Deutsches Trachtenfest in Bruck in der Oberpfalz

Vom 17. bis 19. Juni fand in Bruck in der Oberpfalz das diesjährige Deutsche Trachtenfest statt. Eine Abordnung des Heimat- und Trachtenvereins Saulgau hat sich mit weiteren elf Vereinen des Bodensee- Heimat- und Trachtenverbandes auf den Weg Richtung Bayern gemacht. In Bruck vertraten die Mitglieder durch den Landesverband Baden-Württemberg beim Trachtenfest. Aus allen 16 Bundesländern reisten über 5000 Trachtlerinnen und Trachtler in die bayrische Marktgemeinde. Der dort ansässige Trachtenverein Sulzbachtaler „Enzian“ Bruck feierte sein hundertjähriges Bestehen und war Ausrichter dieser deutschlandweiten Großveranstaltung. In den vergangenen Wochen wurden mit der Tanzgruppe des Verbandes fleißig Tänze einstudiert, sodass beim Trachtenfest auf verschiedenen Bühnen die einstudierten Volkstänze aufgeführt werden konnten. Am Abend fand schließlich der große Heimatabend zum Deutschen Trachtenfest 2022 im mit über 5000 Trachtlerinnen und Trachtlern kuschelig gefüllten Festzelt statt. Am Sonntag erfolgte um 10 Uhr die Festmesse unter Leitung des Domkapitulars. Höhepunkt der Feierlichkeiten war der große Festumzug unter Anwesenheit des Schirmherren / dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder und der anschließenden Fahnenparade im Festzelt. Dem Ganzen nicht genug: Auch 2024, so der Turnus, wird es wieder ein Deutsches Trachtenfest geben. Dann bei unseren im Gauverband befreundetem Verein, den D‘Argentaler in Wangen im Allgäu. Wir freuen uns bereits heute auf diese Tage.