Deutsch-Amerikanische Handelskammer informiert sich bei Knoll Maschinenbau

Was heißt duale Berufsausbildung? Welche Vorteile bringt das System? Und warum funktioniert die duale Ausbildung bei Knoll Maschinenbau so gut? Darüber erkundigte sich vor Kurzem im Rahmen einer Informationsreise eine Delegation der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer aus Chicago in Begleitung von Vertreter/innen verschiedener US-amerikanischer (Aus)Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsdachorganisationen.

Dass Berufsanfänger im Wechsel sowohl in der Schule, als auch im Betrieb ausgebildet werden, ist eine Spezialität des deutschen dualen Ausbildungswesens und im internationalen Vergleich keineswegs die Regel. In vielen Ländern werden Nachwuchskräfte lediglich theoretisch auf die Arbeitswelt vorbereitet. Dies trifft ebenfalls auf die USA zu. Üblich ist dort die rein schulische/theoretische Form der Ausbildung.

Dabei liegen für Matthias Rühl, Ausbilder bei Knoll, die Vorteile der dualen Ausbildung auf der Hand. Diese sorgt für ein hohes Maß an Qualifikation und Praxisorientierung. Die schulischen Abschnitte vermitteln eine breite Wissensbasis. Und die betrieblichen Ausbildungsabschnitte sorgen dafür, dass außerdem genau die Qualifikationen vermittelt werden, die später im jeweiligen Betrieb benötigt werden. „Unsere Azubis können Stück für Stück in ihr späteres Aufgabenfeld hineinwachsen und übernehmen schon während der Berufsausbildung immer mehr Verantwortung. Das ist zwar eine Investition, aber eine, die sich bezahlt macht“, so Rühl. Ziel bei KNOLL ist es deshalb, möglichst alle Auszubildenden zu übernehmen. In aller Regel gibt es deshalb bereits bei Berufsstart eine Übernahmegarantie.

Wichtig sei es außerdem, innerbetriebliche Weiterbildungs- und Karriereperspektiven aufzuzeigen, weiß Denise Drechsel, die nach ihrer Ausbildung rund drei Jahre für Knoll America tätig war und nun in Bad Saulgau im Bereich Internationalisierung tätig ist. Drechsel war es auch, die die Führung der Delegation durch das Unternehmen leitete. Wichtigste Station: Die Knoll-eigene Lehrwerkstatt und Gespräche mit den Azubis. Überrascht und beeindruckt zeigten sich die Gäste aus Übersee dabei, als mehrere Auszubildende von ihrem Ausbildungsalltag berichteten – unter anderem davon, wie Azubis bereits während der Lehrjahre Teams bilden, um selbstständig Lösungen für Kunden zu entwickeln und zu bearbeiten.

Überzeugt vom Wert der dualen Berufsausbildung ist auch Thomas Schäfers von der städtischen Wirtschaftsförderung. Denn eine fundierte Ausbildung sei ein probates Mittel, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und letztlich binde das die Fachkräfte an den Standort Bad Saulgau und die Raumschaft.