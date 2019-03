Detektivarbeit für ein Fasnetslied

Matthias Metzler hat vor drei Jahren ein Liederheft zur Fasnet mit dem Titel „Raus ihr Mädla, raus ihr Buba ...“ für die Dorauszunft gestaltet. Bei einem der Lieder, dem bekannten Saulgauer Schunkelwalzer, war der Autor bis jetzt unbekannt. Nach akribischer Recherche hat der aus Bad Saulgau stammende Lehrer und Brauchtumskenner nun herausgefunden, wer das Lied mit großer Wahrscheinlichkeit in der zweiten Hälfte der 50er-Jahre gedichtet hat. Sein Name ist Fritz Schüler. Gesucht werden nun weitere Fotos und Hinweise über ihn.

„An Fasnet ist die Welt verruckt, die Hexe übern Besen juckt ...“. Jeder Narr in Bad Saulgau kennt den Saulgauer Schunkelwalzer. Selbstverständlich wurde das Lied in das Liederheft zur Bad Saulgauer Fasnet als eines von fünf Saulgauer Fasnetsliedern aufgenommen. Nur der Autor fehlte bislang.

Dass Matthias Metzler den Autor nun mit hoher Wahrscheinlichkeit gefunden hat, ist seinen akribischen Nachforschungen zu verdanken. Spuren im Liedtext und der Melodie führten Metzler letztendlich zum Verfasser. So ist in der dritten Strophe von einem Dorausschreier mit einer „Rübe“ im Maul die Rede. „Der Satz im Lied ,mit Rübe, Fisch und Wurst im Maul’ gibt einen wichtigen Hinweis. Die Maske mit der Rübe im Maul wurde vom Saulgauer Bildhauer Alfons Scheck 1955 zusammen mit der Maske ,mit dem Feigenkranz’ anlässlich das großen Narrentreffens geschaffen“, schreibt Metzler. Damit lasse sich auch der Ursprung des Liedes einordnen. Es muss in der zweiten Hälfte der 50er-Jahre, frühestens 1955, entstanden sein. Da sich die beiden „vegetarischen Masken“ nicht durchsetzten, kann der Zeitraum des Liedes auf 1955 und auf einige Jahre danach eingegrenzt werden.

Ein Teil der Melodie sei angelehnt an ein damals sehr bekanntes und häufig gesungenes Seemanns-Walzerlied, ein damals beliebter Schlager im Dreivierteltakt, der sich ideal zum Schunkeln eignete. Auf die Melodie konnte in den Fünfzigerjahren wohl spontan jeder auch einen anderen Text mitsingen. Dennoch seien Teile abgeändert worden, der Refrain „Doraus, Detnaus ...“ wurde neu hinzugesetzt. Metzler vermutet aus der Verbindung zu einem Seemannslied deshalb stark, dass der Saulgauer Schunkelwalzer 1957 bei Zunft- und Bürgerball uraufgeführt wurde, das Ballmotto lautete damals „Mit dem Narrenschiff um die Welt“.

Brief an Zunftmeister

Warum der Autor nirgends genannt wird? Es hängt wohl damit zusammen, dass Fritz Schüler nicht als geltungssüchtig erscheinen wollte. Er war nach den Recherchen von Matthias Metzler ein „Zugezogener“, stammte aus Naumburg an der Saale. Ihm sei aber sehr an der Ausgestaltung der Saulgauer Narrenfiguren gelegen gewesen. Das stärkste Indiz auf die Autorenschaft von Fritz Schüler liefert ein Schreiben, das dieser 1959 an den damaligen Zunftmeister Valentin Sauter richtete: „Es ist überhaupt von Nachteil, dass die Dorauszunft kein umfangreicheres Liedgut besitzt. Darf ich in diesem Zusammenhange nochmals an den ,Schunkelwalzer’ erinnern? Vielleicht kann unser Stadtkapellmeister sogar eine eigene, volkstümliche Musik dazu schreiben. Da ich nirgends genannt sein will, fällt mir der Verdacht des Geltungstriebes aus. Es kommt mir übrigens dabei gar nicht so sehr auf den guten Willen an, sondern vielmehr darauf, wie ein solches Lied beim Volke ankommt. Oftmals kann in dieser Beziehung Erfolg oder Misserfolg in keiner Weise begründen.“ Noch ein Indiz interpretiert Matthias Metzler als Hinweis darauf, dass der Verfasser wahrscheinlich ein „Nichtschwabe“ ist. In der zweiten Strophe heißt es „Spitzmäule mit dem Wedel winkt“. Die Passage sei textlich falsch. „Das Spitzmäule hat einen Pätscher, das Blumennärrle einen Wedel“, erklärt Metzler. Fritz Schüler war nach den Recherchen von Matthias Metzler gelernter Kaufmann und in Saulgau wohnhaft in der Buchauer Straße 33. Er starb 1973 in Saulgau. Nun hofft Matthias Metzler, dass irgendjemand Näheres zu Fritz Schüler sagen kann. „Vielleicht hat jemand sogar ein Foto“, so Metzler. Stadtarchiv, Dorauszunft und natürlich Matthias Metzler würden sich darüber freuen.