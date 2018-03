„Des Teufels General“ sorgt für Betroffenheit beim Publikum

Carl Zuckmayers Schauspiel „Des Teufels General“ gehört zu den meist gespielten deutschen Bühnenwerken der Nachkriegszeit. Die Inszenierung der Konzertdirektion Landgraf in Bad Saulgau am Samstagabend hat einerseits für Betroffenheit gesorgt, die den Themen Schuld, Widerstand und Mitläufertum am Beispiel der Nazi-Zeit geschuldet war. Große Begeisterung wiederum fanden die Darsteller, darunter ein überragender Gerd Silberbauer als General Harras.

Die Aufführung von Carl Zuckmayers Drama „Des Teufels General“ zählt zu den Höhepunkten der aktuellen Theatersaison. Hier stimmte einfach alles: das Regiekonzept von Klaus Kusenberg, die Bühnenausstattung (Günter Hellweg, Franziska Isensee) und der Einsatz des zwölfköpfigen Schauspielerensembles. Dreh und Angelpunkt im Stück war die schillernde Figur des General Harras, als deren Vorbild Fliegergeneral Ernst Udet, ein Freund Zuckmayers, gilt. Harras, ein im Ersten Weltkrieg hochdekorierter Kampfflieger, ließ sich ausschließlich aufgrund seiner Flugleidenschaft mit den Nazis ein: „Ein Nazi bin ich nie gewesen, immer nur ein Flieger, sonst nichts.“ Ein Verhalten, das die Frage nach Verantwortung und Schuld solange ausklammerte, bis Oberst Friedrich Eilers (Thorsten Nindel), dem er freundschaftlich verbunden war, mit einer manipulierten Maschine abstürzte.

Wortgewandter Draufgänger

Zuvor jedoch erlebte man Harras als wortgewandten Draufgänger, der seine Kumpane unter den Tisch soff, der Dr. Schmidt-Lausitz (Markus Fisher), einem zynischen Gefolgsmann Hitlers, süffisant Paroli bot, der ein Faible für das weibliche Geschlecht bewies und sich unerwartet wie heftig in die junge Diddo (Elisabetz Halikiopoulos) verliebte. Eine Traumrolle, in der Gerd Silberbauer seine phänomenale Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellte, ohne die übrigen Ensemblemitglieder an die Wand zu spielen. Dazu gehörte Pützchen, eine berechnende höhere Tochter, die sich um ihres Vorteils willen jedem Mann an den Hals warf und Harras per Erpressung gefügig zu machen suchte. Arras’ Adjudant Korrianke (Daniel Pietzuch), sorgte mit schnoddriger Berliner Schnauze für die heiteren Momente des Stücks. Eine tragische Figur wiederum war Leutnant Hartmann (Adrian Spielbauer), den Harras von seinem Ideal, für das Vaterland, sprich für Hitler zu sterben abbrachte und ihm neue Perspektiven eröffnete.

Nachdem sich die Flugzeugabstürze gehäuft hatten, wurde Harras der Sabotage verdächtigt, inhaftiert und sollte die Vorfälle nach seiner Entlassung innerhalb kürzester Zeit aufklären. Zu seinem Entsetzen entpuppte sich der von ihm geschätzte Chefingenieur Oderbruch als der gesuchte Saboteur, der dem Hitlerregime Widerstand stand leisten wollte, indem er dessen Kampfkraft durch manipulierte Flugzeuge schwächte. Nicht nur Harras stellte sich hier die Frage, ob Widerstand moralisch vertretbar ist, wenn Menschen dabei zu Tode kommen. Auch Anne, die Frau des abgestürzten Oberst Eilers, (Marsha Zimmermann) forderte Rechenschaft für dessen sinnloses Sterben.

Schlussendlich zwangen sowohl Schuldgefühle ob seines Mitläufertums als auch das Bestreben, Oderbruch nicht zu verraten Harras zum Selbstmord: „Das Gemeine zulassen ist schlimmer als es zu tun“. Er habe als General mit Hitler, dem Teufel, paktiert und bezahle nun dafür. Die Bühnenausstatter hatten dem Ensemble vor schwarz verhängter Rückwand eine symbolträchtige Empore auf Metallstelzen gebaut, an die eine breite Treppe grenzte. Während oben Festgelage stattfanden und die Nazis sich ein Stelldichein gaben, wurden Konflikte mit dem Regime zumeist unten ausgetragen. Hier erlebte man akustisch auch den Selbstmord des Generals: ein wahres Höllenszenario. Begleitet von dichten Rauchschwaden aus einer Nebelmaschine rotierte ein Ventilator auf Hochtouren, strapazierte Fluglärm die Ohren, gefolgt vom krachenden Aufprall der Maschine. Das sichtlich betroffene Publikum benötigte einige Momente, um das Ensemble mit brausendem Beifall zu feiern.