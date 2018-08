Derbys bestimmen den Saisonauftakt

Vorhang auf für den ersten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2. Die Liga startet mit einem Novum, denn mit dem SV Ebenweiler steht der erste Absteiger ab, bevor überhaupt der erste Ball gerollt ist. Der Spieltag ist zweigeteilt, weil die SG Alb-Lauchert erst am Freitag den SV Bronnen zum Derby empfängt. Der SC Türkiyemspor Saulgau und Türk Gücü Sigmaringen haben ihr erstes Spiel auf den 3. Oktober verlegt.

SV Hoßkirch – SV Braunenweiler (Do., 18.30 Uhr). - Mit einem Heimspiel startet der Aufsteiger in die Saison. Im Pokal siegte die Alkan-Elf in Veringenstadt. Die Hausherren werden zunächst abwarten, um nicht ins offene Messer zu laufen. Braunenweilers Hoffnung: Das letzte Aufeinandertreffen, damals noch in der Kreisliga B, gewann der SVB mit 2:0.

SV Langenenslingen – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (Do., 18.30 Uhr). - Gleich im ersten Spiel bekommt der Titelanwärter mit dem FC 99 eine unbequeme Nuss vorgesetzt. In den jüngsten acht Duellen gegeneinander setzte sich der SV lediglich zweimal durch. In der vergangenen Runde gab es ein Remis und eine SVL-Niederlage. Darauf wird sich der Gast nicht ausruhen.

SV Bolstern – FC Krauchenwies II/SV Hausen (Do., 18.30 Uhr). - Mehr Mühe als erwartet hatte der Gastgeber in der vergangenen Saison mit den Gästen, als Bolstern in Hausen nicht über ein 1:1 hinauskam. Im eigenen Stadion reichte es dann zu einem 3:1, der auch am Donnerstag die Favoritenrolle inne hat. Beide Mannschaften haben einen neuen Kommandogeber.

SV Renhardsweiler – FV Fulgenstadt (Do., 18.30 Uhr). - Beide Mannschaften haben am vergangenen Sonntag ihre Pokalspiele gewonnen. Der Gastgeber schoss auswärts sechs Tore, gleich fünf gingen auf das Konto von Rückkehrer Maxi Felder. Vor eigenem Publikum stellt sich die Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Rainer Erhart vor. Ebenfalls neu ist sein Gegenüber Niko Gleich. Mal sehen, wer sich in neuer Umgebung besser zurechtfindet.

SGM Alb-Lauchert – SV Bronnen (Fr., 19.30 Uhr). - Wie im vergangenen Jahr startet der Gastgeber mit einem Derby in die neue Saison. Der Zusammenschluss der beiden Vereine entwickelt sich: Es sind erste gute Ansätze da, aber die Eingewöhnungszeit ist noch nicht abgeschlossen. Bronnen hat mit Benjamin Mak aus Margrethausen einen neuen Trainer, der gleich mit einem Lokalkampf starten darf und keine Zeit haben wird, erste Eindrücke zu gewinnen.