Derby sorgt trotz Absage für Stimmung

Das für Samstag vorgesehene Derby der Fußball-Landesliga zwischen dem FC Ostrach und dem FC Mengen ist den Platzverhältnissen zum Opfer gefallen. Die Regenfälle der vergangenen Tage hatten dafür gesorgt, dass der Platz am späten Freitagabend unter Wasser stand. Daraufhin sperrte die Gemeinde den Platz. Da auch der Kunstrasen nicht bespielbar war, da sich eine der Rasenbahnen gelöst hatte, musste das Spiel abgesagt werden. Neuer Termin ist Mittwoch, 1. Mai, 14 Uhr.

„Die Gemeinde hat am Freitagabend den Platz im Buchbühlstadion gesperrt“, sagt Ostrachs Abteilungsleiter und zweiter Torwart Raphael Vetter. Grund sei gewesen, dass das Wasser von den Regenfällen der vergangenen Tage auf dem Platz gestanden sei und - Stand später Freitagabend (nach Redaktionsschluss, d. Red.) - ein Spiel unmöglich gemacht habe. Das bestätigt auch Ostrachs Bürgermeister Christoph Schulz: „Bei der Platzbesichtigung waren unter anderem ein Vertreter aus der FCO-Führung, ein Vorstandsmitglied sowie Axel Menner vom Bauhof, die festgestellt haben, dass der Platz unbespielbar ist. In Einvernehmen mit dem FC Ostrach hat die Gemeinde dann den Platz gesperrt. Axel Menner denkt da auch weiter und weiß, dass das Pfingstturnier kommt.“

Etwas anders stellte sich die Platzsituation wohl aber am Samstagmorgen, um 8 Uhr dar. Wenn ein Spiel auf der Kippe steht oder abgesagt werden muss, muss ein Verbandsbeauftragter, den Staffelleiter Andreas Schele schickt, den Platz besichtigen. Im Falle des Bezirks Donau ist das der langjährige Schiedsrichter Hubert Wetzel. „Hubert Wetzel hat um 8 Uhr den Platz besichtigt und sein Okay für ein Spiel gegeben“, sagt Vetter. Die höheren Temperaturen und vor allem der Wind, der am Abend aufgekommen war, hatten dafür gesorgt, dass der Platz abtrocknete. „Das Problem war, dass die Gemeinde durch den Bauhof bereits den Platz gesperrt hatte. Hätten wir gespielt, hätten wir uns mit der Gemeinde angelegt“, sagt Vetter. Er räumt ein: „Man hätte wohl spielen können. Aber es wäre ein völlig unansehnliches Spiel geworden.“

Loch im neuen Kunstrasen

Problem: Ein kurzfristiges Ausweichen auf den Kunstrasenplatz im Pneuhagestadion war nicht möglich, da der Platz mitten im Spielfeld, kurz hinter der Mittellinie, einen Platzfehler - infolge eines Produktionsfehlers - aufweist. „Dort hat sich die Verklebung gelöst, die Firma Polytan wird den Schaden beheben sobald es die Witterungsverhältnisse zulassen“, sagt Vetter. Denn solange es nass ist, kann die Firma den Rasen an der Stelle nicht neu verkleben, da sich diese sofort wieder löst. Leider habe es schon zwei, drei solcher Fälle seit der Fertigstellung gegeben, so Vetter. „Wir können zwar auf dem Platz trainieren, weil wir ja wissen, wo das Loch ist, aber spielen können wir nicht. Was aber passiert, wenn ein Spieler in das Loch tritt und sich verletzt? Wer haftet?“ So wurde auch das Testspiel der zweiten Mannschaft abgesagt.

In der Folge der Sperrung des Rasens im Buchbühl gab es am Freitag und Samstag Dauertelefonate zwischen Mengen, Ostrach und der Staffelleitung, denn hätten sich die Beteiligten nicht auf einen Nachholtermin einigen können, wären der Schiedsrichter und der FC Mengen angereist. „Der Schiedsrichter hätte gesagt, wir müssen spielen, und wir hätten einen Streit mit der Gemeinde riskiert, wenn wir gespielt hätten.“ Wäre der FC Ostrach nicht angetreten, hätte er eine 3:0-Spielwertung am grünen Tisch zu Gunsten Mengens riskiert. „Staffelleiter Andreas Schele hat einer Absage nur für den Fall zugestimmt, dass wir uns mit dem FC Mengen auf einen Nachholspieltermin einigen und ihm diesen präsentieren können. Mein Dank geht an den FC Mengen, der uns entgegengekommen ist. Namentlich an Simon Weber und Mario Campregher. Der FC Mengen hat fast alle seine Spieler zusammengetrommelt und sich mit ihnen abgestimmt. Eine großartige Mithilfe des FC Mengen. Um 9.30 Uhr am Samstag hatten wir alles geregelt“, sagt Vetter. „Es tut mit mir leid, dass wir nicht spielen konnten.“ Wohl auch, weil der FCO in Bestbesetzung hätte antreten können, während Mengen der eine oder andere Stammspieler gefehlt hätte.

Aber nicht alle beim FC Mengen sehen die Absage als zwingend. „Ich war selbst einige Jahre in Ostrach als Trainer. Wenn ich spielen wollte, konnte ich spielen“, macht Mengens Trainer Miroslav Topalusic deutlich, was er von der Absage hält. Natürlich seien sie „not amused“ über die Absage gewesen. „Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn die unbedingt hätten spielen wollen, hätten die gespielt. Die wollten einfach angesichts unseres derzeitigen Laufs nicht gegen uns antreten. Wir hätten das gerne sportlich geregelt“, sagt er. Etwas moderater klingt Mengens Abteilungsleiter Mario Campregher. Eine Besichtigung vor Ort habe man nicht gemacht. „Jürgen Frommeld und ich waren aber am Samstagabend noch bei Miro und sind auf der Fahrt dorthin auch am Buchbühl vorbeigefahren. Da haben wir noch gesagt, dass wir wohl hätten spielen können. Aber prinzipiell vertraue ich den Ostrachern. Wir haben am Morgen unsere Spieler zusammengetrommelt, um sicherzugehen, dass am 1. Mai alle da sind. Als das klar war, haben wir der Verlegung zugestimmt“, sagt Campregher. Aber generell sei er kein Freund von kurzfristigen Spielverlegungen, die oftmals auch leichtfertig seien.

Geplänkel vorm Hinspiel

Für Mirolsav Topalusic begann das Geplänkel schon in der Vorrunde. „Damals sollte das Hinspiel auf Samstag vorlegt werden.“ Die Ansetzung tauchte dann aber - wohl als Folge eines Fehlers, als der Staffelleiter den Terminplan einstellte - versehentlich am Sonntag im DFB-Net und auf fussball.de, also am ursprünglichen Regelspieltag der Fußball-Landesliga auf. „Erst zehn Tage vor dem Spiel kam der Einwand seitens Ostrachs, das Spiel sei ja auf Samstag verlegt und sie wollten unbedingt am Samstag spielen. Den Fehler bei der Ansetzung haben sie ja gesehen und hätten früher ihren Einwand bringen können“, wurmt ihn das. Topalusic vermutet, dass die Ostracher wussten, dass mit Max Schuler und Alexander Klotz zwei Spieler im Urlaub weilten. „Max fehlte und Alex kam mit einem dicken Hals bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag aus dem Urlaub zurück.“ Ergebnis bekannt, 3:1 für Ostrach, Rot für Alexander Klotz wegen eines völlig unnötigen Frustfouls und vier Wochen Sperre. „Wir haben jetzt der Verlegung auf den 1. Mai zugestimmt, weil wir die Sache sportlich lösen wollen“, sagt Topalusic.