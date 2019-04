Der Wunsch nach Wertschätzung und mehr Ruhe fürs Unterrichten

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat bei einer Veranstaltung im Stadtforum in Bad Saulgau einen unterhaltsamen Einblick in die machtvolle Welt der Körpersprache gegeben. Der Vorsitzende des Landesverbandes, Gerhard Brand, machte aber auch deutlich, dass es im Erziehungs- und Bildungsbereich noch viel zu tun gebe.

Konkret nannte Brand den Bereich Inklusion. „Laut einer Forsa-Umfrage sind 94 Prozent der Lehrer und Erzieher diesem Themenkomplex gegenüber positiv eingestellt“, sagte Gerhard Brand im großen Saal des Stadtforums. Das hieße aber nicht, dass die Kolleg/innen einverstanden seien mit allem, „was da von oben kommt“. Vielmehr wollten sie gehört werden und das Ruder in der Hand behalten. Brand forderte an Regelschulen zusätzliche sonderpädagogische Lehrkräfte in den Klassen. Das alles bedeute Mehrarbeit, ohne „auch nur eine Stunde angerechnet zu bekommen“.

Ein weiteres Ärgernis sei die Bezahlung der Lehrer an den Haupt- und Werkrealschulen, die in der Besoldungsgruppe A 12 angesiedelt seien, während die jungen Nachwuchskollegen von Anfang an eine Stufe höher verortet seien. Für die Grundschullehrkräfte forderte Brand ein zehnsemestriges Studium – und damit verbunden eine Eingruppierung in die Stufe A13. „Eine Erhöhung der Studiendauer eröffnet die Möglichkeit, ein weiteres Fach zu studieren“, so der Verbandsvorsitzende. Die stetig wachsenden Erfordernisse, die die hohe Heterogenität an den Grundschulen mit sich bringe, müssten in die Ausbildung mit einfließen. Thematisiert wurde auch die Tatsache, dass Referendare und befristet eingestellte Kollegen über die Sommerferien entlassen werden und somit arbeitslos sind. „Und das in einer Zeit, wo wir für jede Lehrkraft dankbar sein müssen“, fuhr er fort. Auch an den Gemeinschaftsschulen sind weitere Bedarfe da. „Die Kolleginnen und Kollegen haben diese Schulart aus dem Nichts aufgebaut“, sagte Brand. Dann könne man erwarten, dass die Schule ihrem Auftrag entsprechend fair ausgestattet werde. Weil Erzieherinnen und Erzieher oft unterschiedliche Arbeitgeber hätten, seien in diesem Bereich Verhandlungen nicht einfach. Es herrsche ein „großes Nichts an Wertschätzung dieser wertvollen Arbeit“. „Wenn Sie sich für Arbeitsbedingungen aus dem Mittelalter interessieren, dann schauen Sie doch einmal in einen Kindergarten“, fuhr der Referent fort und bekam reichlich Applaus. Im Streben nach mehr Qualität gebe es im Land „eine Maßnahme nach der anderen“. Da bleibe schlicht zu wenig Zeit für eine gründliche Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. „Was wir an den Schulen brauchen, ist Ruhe und Zeit, um das zu tun, was wir wirklich gut können: unterrichten und die Kinder auf ihr Leben vorbereiten“.

Den Zusammenhang von Erfolg im Leben und einer entsprechenden Körpersprache verdeutlichte anschließend die Psychologin Monika Matschnig. Bühnenerfahren und humorvoll machte die Expertin für Körpersprache und Wirkungskompetenz klar: Mit Worten kann man vieles sagen, aber der Körper spricht immer die Wahrheit.

Die Angst vor der Rede

Und sie räumte mit so manchen Binsenweisheiten auf. Etwa, dass verschränkte Arme ein Zeichen von Desinteresse seien. „Das ist einfach eine entspannte Haltung“, so die Referentin und ahmPowerPoint-Präsentationen genauer in den Blick. Fälschlicherweise vollgepackt mit Informationen, würden diese „doof machen“ statt das Gesagte emotional zu unterstützen. Grundsätzlich sei das Sprechen vor Publikum für die allermeisten mit großer Angst verbunden. „Viele haben davor mehr Angst als vor dem Tod, es ist die größte Angst der Menschen“, sagte Matschnig und ist überzeugt, dass wir alle das, was wir denken, auch unweigerlich ausstrahlen. Wichtig sei auch der erste Eindruck. Ob uns jemand sympathisch ist oder eben nicht, das entscheiden wir unbewusst bereits nach einem Bruchteil von Sekunden. Moderiert wurde die Veranstaltung von Walter Beyer, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der VBE Baden-Württemberg.