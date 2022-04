Der WKSV heißt Kinder aus der Ukraine willkommen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So wie für viele andere Schulen im Land war es auch für den Walter Knoll Schulverbund eine Aufgabe und ein großes Anliegen, den Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine eine neue Schulheimat und somit einen Ort zum Lernen, zum Durchatmen und damit ein bisschen Normalität zu bieten.

„Wir wurden von der großen Zahl an ukrainischen Kindern überrascht. Anfangs rechneten wir mit circa 19 Personen und schon am ersten Tag standen über 40 Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer“, so Armin Masczyk, Rektor des Walter Knoll Schulverbundes. Um andere Schulen zu entlasten, wurde eine entsprechende Klasse (VKL) am Schulverbund eingerichtet.

So können die ohnehin knappen Ressourcen zentral eingesetzt werden, um auf diese Weise ein effektives Angebot auf die Beine zu stellen. Das Gießkannenprinzip sei nicht nur zu ineffektiv, sondern würde letztendlich zu einer Systemüberlastung führen.

Auch konnte rechtzeitig ein Vertrag mit Olga Butuzova geschlossen werden, die als Englischlehrerin eine optimale Besetzung für die offene Stelle der Klassenlehrerin ist. Mit ihr verfügt der Schulverbund über eine Lehrkraft mit ukrainischen Wurzeln und sehr guten Deutschkenntnissen. Das Team wurde in der Planungsphase durch die Kolleginnen Daniela Unmuth und Schwester Sonja ergänzt. Ab der zweiten Woche kam noch die ukrainische Lehrerin Valeriia Dudchenko dazu, die selbst jetzt erst auf Grund der Ereignisse aus der Region Sumy nach Deutschland kam. So wird es möglich, neben der Umsetzung des Klassenlehrerprinzips auch noch die Vielfalt an unterschiedlichen Persönlichkeiten in der VKL aufzufangen. Künftig sollen zudem die Referendarinnen, Frau Haag, Frau Vogel und Frau Rehberger-Vogt, die auch noch Deutsch als Fremdsprache studiert hat, an einem Wochentag in die VKL integriert werden, um weitere Aspekte des Deutschunterrichtes abzudecken.

„Wir sind froh, dass wir in der sehr kurzen Zeit ein so effizientes Team versammeln konnten und gehen davon aus, dass unter diesen optimalen Bedingungen das Deutschlernen sehr effizient umgesetzt wird.“, so Armin Masczyk, und weiter: „Da wir aber nach wie vor davon ausgehen, dass weitere Kinder aus der Ukraine dazu kommen werden, sind wir weiterhin auf der Suche nach qualifizierten Lehrkräften, die bereit wären, auch nur stundenweise, in unserer VKL zu helfen.“