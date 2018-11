Der Trainer ist verärgert

Der TSV Bad Saulgau hat am Samstag gegen die SG Bettringen eine 26:30 (12:14)-Heimniederlage hinnehmen müssen. Vor allem die höhe Fehlerquote, die Bad Saulgaus Trainer Matthias Kempf nach der Partie bemängelte, sorgte am Ende dafür, dass die Heimserie gerissen ist.

Eigentlich waren die Voraussetzungen günstig: A-Jugend, B-Jugend, Frauen und zweite Mannschaft hatten zuvor gewonnen, fehlte nur noch ein Erfolg der ersten Mannschaft, um das perfekte Heimwochenende zu komplettieren. Dazu war die Kronriedhalle gut gefüllt, die Fans sorgten mit Trommeln und Tröten für Stimmung. Doch dann kam es ganz anders. Trotz eines Starts nach Maß. Durch zwei Treffer des derzeit stark aufspielenden Fabian Kohler ging Bad Saulgau in Führung. Doch als sich die Gäste fingen und schnell und leicht ausglichen schwante den Zuschauern Übles. Die Gäste drehten - wie in den vergangenen Spielen - auf, hatten in Spielmacher Marcel Spindler, Simon Rott und Nico Krauß die besten Spieler und stellten die Abwehr des TSV vor Probleme. Rott und Spindler trafen sicher aus dem Rückraum, Krauß von Linksaußen. Obwohl entsprechend vorgewarnt, fiel Bad Saulgau gegen die variable Spielweise der Gäste wenig bis nichts ein. Bad Saulgaus Mittespieler Dennis Kaumann, Kreisläufer Patrick Osterc und Rechtsaußen Matthias Fuchs glichen zwar immer wieder aus oder legten sogar den einen oder anderen Treffer vor, doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Dank einer starken Trefferquote. Bis zur 20. Minute erfolgte ein sehenswerter Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften. Bad Saulgau führte mit 8:6. Andreas Csuka traf durch Siebenmeter und Dennis Kaumann aus der Mitte. In der 25. Minute führte der TSV noch mit 11:10. Kurz vor der Pause leistete sich Bad Saulgau leichtfertige, aber folgenschwere Ballverluste. Die Spielgemeinschaft schloss, bevor sich die TSV-Abwehr überhaupt erst formieren konnte, einen Tempogegenstoß erfolgreich ab. Zur Pause führten die Gäste mit 14:12.

Hektik kommt in die Partie

Dann zogen sich die beiden Unparteiischen den Unmut des Bad Saulgauer Publikums mit einigen fragwürdigen Entscheidungen zu. Während die Hausherren sieben Mal für zwei Minuten vom Platz mussten, kamen die Gäste bei ähnlichen Vergehen oft mit einer mündlichen Verwarnung oder einer gelben Karte davon. Dies sorgte nun zusätzlich für Unruhe im TSV-Spiel. Die Spieler setzten sich zu oft mit den Entscheidungen der Schiedsrichter auseinander. Außerdem kam Hektik ins TSV-Spiel.

Die Abwehr der Gäste stellte sich immer besser auf die Bad Saulgauer Angreifer ein. Immer mehr sorgten nun der souverän aufspielende Philipp Schwenk und Regisseur Marcel Spindler dafür, dass der Gast dominierte. Trotz guter Paraden von Torhüter Jonas Engler setzte sich Bettringen ab Mitte der zweiten Halbzeit ab. Nur Istvan Gaspar und vor allem Dennis Kaumann sorgten mit ihren Treffern dafür, dass der Abstand nicht zu groß wurde. Doch am Ende ging der Sieg für Bettringen auch in dieser Höhe in Ordnung. Durch diese Niederlage fällt Bad Saulgau auf Tabellenplatz sieben zurück. Am kommenden Samstag tritt der TSV Bad Saulgau um 19.30 Uhr in der Pestalozzi-Sporthalle in Biberach gegen die TG Biberach an.

Gästetrainer Klaus Schwenk zeigte sich mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden. „Wir wollten unsere Serie fortsetzen und gewinnen und hatten einen guten Plan gegen den Bad Saulgauer Angriff. Bis auf Dennis Kaumann hatten wir die Offensive im Griff. Ich bin äußerst zufrieden. So ein Spiel ist auch von der Tagesform abhängig. Bad Saulgau hat genauso gute Spieler wie wir.“

Matthias Kempf, Trainer des TSV Bad Saulgau, war enttäuscht: „Unser Gegner wollte mehr gewinnen als wir. Wir haben gleich mit zwei Treffern geführt. Bettringen hat sich dann gut auf uns eingestellt, wurde immer besser und ging in Führung. Das hat uns das Genick gebrochen, wir haben uns davon nicht mehr erholt. Wir sind selbst schuld, haben zu viele Fehler gemacht, der Gegner war cleverer, wir haben verdient verloren.“ (tl)