Der SV Uttenweiler will die Revanche

Langsam aber sicher geht es in die Endphase der Saison. Der SV Uttenweiler hat jetzt schon mehr Punkte (60) auf der Habenseite als Vorjahresmeister Neufra (57) am Ende der Saison - und es sind noch 18 Punkte zu vergeben. In Mengen trifft der designierte Meister auf die Mannschaft, gegen die erdie bislang einzige Niederlage geschenkt hat. Am Tabellenende droht Munderkingen, Kirchen und Ennetach der Rücksturz in die Kreisliga A.

FV Althausen – SV Hohentengen (Sa., 16 Uhr; Vorrunde: 1:1). - Acht Punkte trennen die Kontrahenten. Der Klassenerhalt ist für den Gastgeber nach den beiden jüngsten Erfolgen gesichert. Die Gäste haben sich nach drei Spielen ohne Niederlage auch ein bisschen von der Abstiegszone abgesetzt. Die Göge-Elf will sich aber nicht zurücklehnen und weiter punkten. Im Hinspiel trennten sich die Mannschaften remis (1:1). Nico Gleich erhofft sich von seiner Elf den fünften Heimsieg.

FC Krauchenwies – SV Bad Buchau (Sa., 17 Uhr; 3:1). - Ein Sieg und eine Niederlage stehen in der Liga-Bilanz des FCK seit Georgios Fotiou die Mannschaft wieder übernommen hat. Im Duell der Ex-Landesligisten wird es aber schwer, im zwölften Heimspiel zu punkten. Bad Buchau hat in der Rückrunde schon 14 Punkte erspielt. Zuletzt gab es vier Siege in Folge, bei 14:2 Toren. Krauchenwies hofft auf ein ähnliches Ergebnis wie im Hinspiel.

FV Bad Schussenried – TSG Rottenacker (Sa., 17 Uhr; 0:5). - Rang zwei ist für die Violetten in weite Ferne gerückt. 14 Punkte Rückstand auf Altheim sind wohl nicht mehr aufzuholen. Die bisher erspielten acht Punkte in der Rückrunde sind dazu zu wenig. Noch schlechter sieht es beim Gast aus. Aus den acht Spielen der Rückrunde holte die Theuer-Elf nur zwei Punkte, Rang 16 in der Jahresrangliste.

SG Hettingen/Inn. – FC Laiz (Sa., 17 Uhr; 0:1). - Sieben Siege holte die SG aus acht Rückrundenspielen. Gegen den FC Laiz läuft der Tabellensechste mit breiter Brust auf. Die knappe 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel soll getilgt werden. Für Dangel und Co heißt es den siebten Heimsieg einzufahren. Aber: Die Gäste sind seit zwei Spieltagen unbesiegt und wollen in Hettingen den vierten Auswärtssieg feiern.

VfL Munderkingen – SV Ebenweiler (So., 15 Uhr; 2:5). - Drei Niederlagen in Folge haben den VfL wieder in schwere Abstiegsnöte gebracht. Gegen den Tabellenzehnten heißt es nun zu punkten. In der Rückrundenstatistik hat Ebenweiler nur zwei Punkte mehr als der VfL geholt, nämlich neun. Zuletzt überzeugte Ebenweiler aber mit einem 5:1-Erfolg gegen Ennetach.

FV Bad Saulgau – SF Kirchen (So., 15 Uhr; 1:0). - Sieben Punkte aus den jüngsten vier Spielen holte die Erath-Elf. Der Punktgewinn gegen Tabellenführer Uttenweiler sollte Bad Saulgau endlich genug Selbstvertrauen für die restlichen Aufgaben gegeben haben. Gegen den Tabellenvorletzten kann die Erath-Elf einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Eine Wiederholung des Hinspielergebnisses würde schon ausreichen. Dabei zählt Erath auch auf seinen Torjäger Ugur Camkiran.

FC Mengen – SV Uttenweiler (So., 15 Uhr; 1:0). - Das Spitzenspiel des Spieltags. Der Tabellendritte empfängt den designierten Meister. Uttenweiler musste nach elf Siegen in Folge am vergangenen Wochenende in Bad Saulgau ein 1:1-Remis hinnehmen. Die Aufgabe wird am Wochenende nicht leichter: Die Czarkowski-Elf aus Mengen brachte dem Tabellenführer die bislang einzige Saisonniederlage bei, ein 0:1 am 9. Spieltag). Mengen hat zwar kaum noch Chancen auf Platz zwei, will aber mit dem 13. Saisonsieg Platz drei festigen. Punktet Uttenweiler, ist auf jeden Fall schon mal Platz zwei sicher.

SV Ennetach – FV Altheim (So., 15 Uhr; 1:3). - Der Tabellenletzte empfängt den Zweiten. Die Gäste sind wieder in Schuss gekommen. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge, außerdem erreichte die Golubovic-Elf das Pokalfinale. Beim Schlusslicht strebt Altheim den achten Auswärtssieg an. Gelingen Altheim zwei Treffer, knackt die Mannschaft die 70-Tore-Marke. Florian Geiselhart (15) und Timo Reck (14) haben gemeinsam mehr Treffer als der Aufsteiger. (mir)