Der Straßberg-Punkt gibt Ostrach Auftrieb

Die Reise führt den FC Ostrach in der Fußball-Landesliga am Samstag, 15.30 Uhr, in den Zollernalb-Kreis, zum TSV Trillfingen.

Praktisch mit der letzten Aktion des Spiels gelang in einer spannenden Partie Alexander Rambacher der Ausgleich für die Schwarz-Weißen. Nach dem schnellen Zwei-Tore-Rückstand und dem zwischenzeitlichen 0:3 zu Beginn der zweiten 45 Minuten sahen die Zebras bereits wie die klaren Verlierer aus. Nachdem die Gäste aber nichts mehr fürs Spiel taten, wurde auch die Fischer-Elf stärker und bestrafte die Straßberger für ihre Nachlässigkeit.

Nun will Ostrach den Schwung nach Trillfingen mitnehmen. Der Gastgeber ist mit drei Niederlagen in die neue Saison gestartet und liegt momentan auf dem letzten Platz der Tabelle. Die Mannschaft von Spielertrainer Dennis Söll ist aber sicherlich stärker als es derzeit aussieht. Die Niederlagen kamen erst gegen Ende der jeweiligen Partien zustande, als die Trillfinger die Abwehr entblößen mussten, um etwas Zählbares einzustreichen. Bislang trafen Ostrach und Trillfingen zweimal aufeinander. Beide Male hieß der Sieger Ostrach. Das darf aus der Sicht von Trainer Alex Fischer gerne so bleiben. Nach dem ersten Punktgewinn der noch jungen Saison peilt er mit seinem Team den ersten Dreier an. Verzichten muss er auf Neuzugang Haris Saljanin, der sich gegen Straßberg eine unnötige rote Karte eingehandelt hat. Außerdem fällt Kapitän Andreas Zimmermann (Oberschenkelverletzung) aus. Louis Eberle und Marc Moßmann sind im Urlaub, wie auch die Xehmajli-Brüder. Luca Senn muss erkrankt noch aussetzen.

Wieder zur Verfügung steht wahrscheinlich Dieter Styben. Auch Christian Zembrod, aus der zweiten Mannschaft, der am Mittwoch eingewechselt wurde und eine gutes Spiel ablieferte, wird wohl dabei sein. Nach zuletzt drei Gegentoren in den Anfangsminuten gegen Laupheim und Straßberg gilt der Fokus auf die Konzentration direkt nach dem Anpfiff. Einen frühen Rückstand will man sich im dritten Spiel in Folge nicht erlauben.