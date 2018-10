Der Singkreis bezaubert Sießen

Trotz des strahlenden Wetters am Sonntagnachmittag, war die Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena in Siessen im Wald beim Konzert des Laupheimer Singkreises sehr gut gefüllt. Mit ein Zeichen für die Anziehungskraft dieses hochkarätigen Ensembles unter Leitung von Andrea Schöttler, welches hervorragende Qualität und Stimmkultur verspricht. Die Erwartungen der zahlreichen Besucher wurden nicht enttäuscht.

Unter dem Titel „ Gegrüßet Maria“ erfreute der Chor mit Marienvertonungen aus fünf Jahrhunderten. Erfreut war auch Pfarrer Martin Ziellenbach, der die Gäste begrüßte. Dieses Konzert im Marienmonat Oktober reihe sich ein in die Festwoche zum 200-jährigen Jubiläum der Kirchengemeinde Sießen im Wald. Der Höhepunkt dazu stehe am kommenden Samstag bevor, nämlich die Altarweihe durch Weihbischof Thomas Maria Renz. „Dieses Konzert soll auf dieses Ereignis einstimmen.“

Der Laupheimer Singkreis habe einen engen Bezug zu der Kirchengemeinde und sei auch mit dem früheren Chorleiter schon viele Male hier zu Besuch gewesen, sagte Pfarrer Ziellenbach.

Andrea Schöttler gab zu den Stücken jeweils eine kleine Erklärung ab und zum besseren Verständnis Übersetzungen des lateinischen Textes.

Das österliche Marienlied „ Regina caeli“ von Antonio Lotti ließ die Zuhörer gleich einen Eindruck von der sehr guten stimmlichen Qualität des Chores und der tollen Akustik in der Wallfahrtskirche bekommen. „Oh Himmelsbotin frohlocke, halleluja. Bitt Gott für uns Maria, halleluja“, erklang strahlend durch das neu renovierte Kirchenschiff.

In zwei Vertonungen wurde die Begegnung der schwangeren Maria mit der ebenfalls schwangeren Elisabeth beschrieben, wie etwa in „ Meine Seele erhebt den Herren“, von Heinrich Schütz und dem „Magnificat“ von Johann Ludwig Krebs. Sehr anspruchsvolle Kompositionen, welche Konzentration von den Sängerinnen und Sängern forderten.

Maria und der Engel

Etwas in der Zeit zurück ging der Laupheimer Singkreis bei „ Dixit Maria ad Angelum“ von Hans Leo Haßler. Dort wird die Begegnung Marias mit dem Verkündigungsengel beschrieben. „Nach deinem Wort geschehe mir.“ Sehr schön und eindrucksvoll wurde dabei von Annerose Wanner das Solo gesungen. Ihre Darbietungen sind immer wieder ein Hörgenuss, nicht aufdringlich, aber doch präsent in ihrer Ausführung und erfreuten die Zuhörer auch noch bei weiteren Stücken.

Das „Ave Maria“, gehöre zu den Grundgebeten der katholischen Kirche, sagte Andrea Schöttler. Es folgten fünf Vertonungen davon, in deutscher und russischer Sprache. Auf ein altes christliches Gebet aus dem vierten Jahrhundert geht das Lied „Tota pulchra es“ von Anton Bruckner zurück. Es ist aus Versen des Alten Testamentes zusammengesetzt, die auf Maria und ihre unbefleckte Empfängnis gedeutet werden. Das Ensemble zeigte sich homogen und eindrucksvoll im Vortrag der Stücke und die Zuhörer lauschten verzückt.

Wohl das älteste Stück des Konzerts folgte im Anschluss. „ Salve Regina“ von Jakob Reiner, der in der Reichsabtei in Weingarten den Posten des Klosterkomponisten inne hatte. „Sei gegrüßt oh Königin und Mutter der Barmherzigkeit- Oh gütige, oh milde Jungfrau Maria.“

Den Schluss zierte „Ave, maris stella“ von Edvard Grieg. Aber die Zuhörer forderten mit langanhaltendem Beifall noch zwei Zugaben, die der Laupheimer Singkreis mit seiner Leiterin Andrea Schöttler gerne gewährten und so das sehr gelungene Konzert beendeten.