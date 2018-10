Der SC Türkiyemspor empfängt Türk Gücü

In einer Nachholpartie des 1. Spieltags treffen am Tag der Deutschen Einheit, am Mittwoch, 3. Oktober, die beiden türkischen Mannschaften der Kreisliga A aufeinander. Der SC Türkiyemspor Bad Saulgau empfängt den SPV Türk Gücü.

SC Türkiyemspor Saulgau – SPV Türk G. Sigmaringen (Mi., 3. Okt., 15 Uhr, Partie vom 1. Spieltag). - Das vom 1. Spieltag verlegte Spiel steht auf der Kälberweide an. Kurioserweise gab es diese Paarung in den vergangenen 15 Jahren nur in Testspielen, beide waren nie gleichzeitig in der Kreisliga A. Die unter der Leitung von Schiedsrichter Achim Bleher stehende Begegnung wird zunächst ohne große Höhepunkte über die Bühne gehen. Beide werden sich in den ersten Minuten erst mal beschnuppern. Sobald aber ein Treffer fällt, sehen die zahlreichen Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zweier technisch guter Mannschaften. Beide Mannschaften verfügen in der Offensive über mehrere Spieler, die eine Begegnung alleine entscheiden können.