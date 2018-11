Der Preis honoriert die Kontinuität

Wieder einmal haben Mengens Triathleten bestätigt bekommen, dass sie eine ausgezeichnete Arbeit leisten. Bereits zum dritten Mal nach 2005 und 2011 haben sie das „Grüne Band“, den Sportförderpreis der Commerzbank AG und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) erhalten. Der Preis wurde am Donnerstagabend im Rathaus Mengen überreicht. Mit der Auszeichnung verbunden ist ein Scheck für die Jugendförderung über 5000 Euro. Eduard Staudinger, Filialdirektor der Commerzbank Ravensburg/Bad Saulgau, überreichte diesen.

„Ich denke, die Auszeichnung ist eine Anerkennung der Konstanz, mit der wir hier Jungen und Mädchen an den Triathlon heranführen. Langfristig, nicht für schnelle Erfolge, sondern kontinuierlich“, sieht Stefan Vollmer, Abteilungsleiter von Mengens Triathleten, zu denen derzeit 125 Sportler, darunter 50 Schüler und Jugendliche, gehören, den Hauptgrund für die Auszeichnung. Bereits zum dritten Mal nach 2005 und 2011 erhielt die Abteilung den Preis für ihre vorbildliche Talentförderung. Der Preis würdigt den Aufbau der Talentsichtung und die systematische Förderung, die Darstellung der Trainersituation, die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Besonderheiten von sozialen und pädagogischen Maßnahmen und Projekte des Vereins, die sportmedizinische und die Ernährungsberatung sowie die Dopingprävention. Und auch die sportlichen Erfolge im Nachwuchs- und Spitzenbereich.

Sport mit Spaß und Freude

Bei der Preisverleihung sagte Eduard Staudinger: „Seit der Gründung verfolgen die Verantwortlichen im Verein mit Augenmaß, Geduld und Vertrauen in die jungen Sportler ein sportwissenschaftlich fundiertes Nachwuchskonzept. Ein junger Athlet bleibt seinem Sport nur dann treu, wenn er Spaß und Freude daran hat. Dazu gehören ein sportliches Konzept, persönliche Betreuung und einfühlsame Ratschläge durch Trainer und Eltern. Gepaart mit den sportlichen Erfolgen ist es nur folgerichtig, dass das diesjährige ,Grüne Band’ im Triathlon an den TV Mengen geht. Zum dritten Mal. Hut ab vor dieser beeindruckenden Leitung.“ Staudinger überreichte den Pokal und einen überdimensionalen symbolischen Scheck über 5000 Euro.

Jugendleiterin Annegret Hoffmann stellte die Abteilung kurz vor und betonte, dass nicht alle Trainer aus dem Triathlonbereich, sondern aus verschiedenen Sportarten kämen. Wolfgang Rudnick, einen der Väter des Triathlons in Mengen, bezeichnete Hoffmann als „tragende Säule der Nachwuchsförderung. Ein Erfahrungsschatz, von dem wir alle profitieren.“ Hoffmann lobte den Einsatz der Eltern und fasste die sportliche Betätigung zusammen. „Sport, Triathlon im Alltag (zu) verankern als Bedürfnis. Die Auszeichnung ist ein weiterer Antrieb für Athleten und Trainer den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen“, sagte Hoffmann und danke auch Stefan Vollmer, „der immer Ansprechpartner ist und sich im Hintergrund um so viele Dinge kümmert“. Gleichzeitig kündigte sie an, das Preisgeld darauf zu verwenden, Schülerrennräder zu kaufen.

Präsident lobt Arbeit

„Die Auszeichnung mit dem ,Grünen Band’ hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Die Prämierung ist vor allem eine Wertschätzung für unsere exzellente Jugendarbeit und Talentförderung. Zugleich ist es ein Dankeschön an alle, die uns mit ihrem großen Engagement zumeist ehrenamtlich unterstützen“, sagte Wolfgang Rudnick, Talentfördergruppenleiter im TV Mengen.

Auch Bernhard Thie, Präsident des BWTV, lobte die Arbeit in Mengen: „Wir vom BWTV sind stolz darauf, mit dem TV Mengen einen Verein in unseren Reihen zu haben, der seit über zwei Jahrzehnten mit seiner Triathlonabteilung gesellschaftlich und darüber hinaus sehr wertvolle Arbeit mit Jugendlichen und Kindern leistet, die höchste Anerkennung und große Öffentlichkeit verdient“, sagte Thie.

Er setzte die Einwohnerzahl Mengens (rund 10 000) in Relation zur Mitgliederzahl von Mengens Triathleten (125 Mitglieder, 50 Jugendliche). „Wenn man diese Verhältnisse auf Deutschland überträgt, hätte die Deutsche Triathlon-Union über eine Million Mitglieder, darunter 400 000 Jugendliche.“

Stolz zeigte sich auch Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck. „Natürlich liegen diesem Preis auch die sportlichen Erfolge zugrunde. Diese Ehrung steht aber vor allem auch im Zusammenhang mit dem vorbildlichen ehrenamtlichen Engagement der Verantwortlichen; Vorständen, Trainer und Betreuer, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten professionelle Strukturen aufgebaut und die Abteilung kompetent und umsichtig geführt haben.“ Der Erfolg habe bei Mengens Triathleten nur einen Namen: „das Nachwuchskonzept. Die Stadt Mengen ist stolz auf ihre Roten.“