Der neue Schwerpunkt liegt im Klimaschutz

Der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben, der hinter der gleichnamigen LEADER-Region steht, führte am 23. Juni die Abschlussveranstaltung zum Bewerbungsprozess für die neue Förderperiode durch. Die Veranstaltung fand im Dorfstadel Zollenreute statt, welcher ebenfalls durch LEADER gefördert wurde. Vorgestellt wurde das Konzept durch das begleitende Büro neulandplus aus Aulendorf.

„Auf den Tag genau sieben Monate ist es her, dass wir uns zur Auftaktveranstaltung des Neubewerbungsprozesses am 23. November 2021 zusammengefunden haben“, mit diesen Worten eröffnet Daniel Steiner, 1. Vorsitzender des Vereins und Bürgermeister der Gemeinde Wolpertswende, die Veranstaltung. Seitdem wurden zahlreiche Analysen, Gespräche und Beteiligungsformate durchgeführt, um für die Region Mittleres Oberschwaben ein neues Regionales Entwicklungskonzept zu erstellen, in diesem Prozess waren rund 640 Personen beteiligt. Das Konzept beinhaltet im Wesentlichen die spezifischen Ziele und den Handlungsbedarf der Region, gebündelt in drei Handlungsfeldern: Nachhaltiges Wirtschaften, Kommunalentwicklung und Tourismus sowie Naherholung. Das Entwicklungskonzept dient als Bewerbung der Region beim Land Baden-Württemberg und soll der zukünftigen LEADER-Region als Grundlage des Handelns dienen.

Mit Fokus auf das Leitbild, die Entwicklungsstrategie sowie die konkreten Ziele, stellten Gerda Peuling und Heike Gumsheimer vom beauftragten Büro neulandplus aus Aulendorf das Entwicklungskonzept vor, Projektleiter Josef Bühler ließ sich krankheitsbedingt entschuldigen. Im Gegensatz zum aktuellen Entwicklungskonzept soll in der neuen Förderperiode ab 2023 besonders der Klimaschutz einen Schwerpunkt über alle Handlungsfelder hinweg bilden. Zudem stehen die Themen „Solidarität“ und „Gesundheit“ verstärkt im Mittelpunkt des Handelns, wie auch das Leitbild „Zukunftsregion Mittleres Oberschwaben – klimafit – solidarisch – vital“ widerspiegelt.

Noch bis 22. Juli hat die Geschäftsstelle Zeit letzte Anpassungen vorzunehmen, und das Konzept fertig zu stellen. Ende November wird dann mit einer Entscheidung seitens des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gerechnet, ob die Region weiterhin als LEADER-Region bestehen darf.