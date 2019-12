Der Männerchor Bad Saulgau stimmt „Oh Tannenbaum“ an – und alle singen mit

Auch bei der zweiten Adventskalender-Ziehung der Bad Saulgauer Stadtwerke hat es wieder viele strahlende Gesichter gegeben. Schließlich durften sich acht Vereine und gemeinnützige Organisationen über eine Gesamtbetrag von 1720 Euro freuen. Damit lassen sich wieder zahlreiche Vorhaben realisieren. Wie etwa Reparaturen von Instrumenten oder Geburtstagsgeschenke für Senioren.

Die Elisabethenkonferenz erfreut schon seit vielen Jahren Senioren an ihrem Geburtstag mit einem Besuch. Da darf ein kleines Mitbringsel natürlich nicht fehlen. 175 Euro steht den Damen nach der zweiten Ziehung am Samstag beim Luegebrunnen zusätzlich zur Verfügung, um kleine Präsente zu kaufen. Fachbücher oder ein Fortbildungswochenende steht auf dem Wunschzettel der Ökumenischen Hospizgruppe Bad Saulgau, die ein Plus von 130 Euro auf ihrem Konto verbuchen darf.

Auch in diesem Jahr fungiert die Schwäbische Zeitung als Sponsor und hat das Türchen mit der Nummer 14 mit dem stolzen Betrag von 300 Euro bestückt. Glücklicher Gewinner ist der Männerchor Bad Saulgau, der den Verlosungstermin zum Anlass nimmt, für sein Jahreskonzert am 8. Februar 2020 die Werbetrommel zu rühren. Die Mitglieder investieren die Gewinnsumme in eine geplante Chorreise. Die Stadtmusik Bad Saulgau zählt ebenfalls zu den Gewinnern des Tages und verwendet die Gewinnsumme in Höhe von 200 Euro für die Reparatur von Instrumenten, für neue Noten und ihre Jugendarbeit.

Das Türchen Nummer zehn wurde vom Elektromarkt expert mit 200 Euro bestückt. Die gehen an die DLRG Ortsgruppe Bad Saulgau, die Ausbildungsmaterial beschaffen wird. Der Förderverein der St. Johannes-Chorknaben darf sich über 130 freuen. Das Geld findet Verwendung für die Anschaffung von Chorbekleidung und Noten. Der Freizeitverein Bondorf gewinnt 185 Euro, wird damit das nächste Vereinsgrillfest finanzieren und lädt schon mal das ganze Dorf dazu ein. Hauptgewinner an diesem Tag ist der Kleintierzuchtverein Bad Saulgau. Die Mitglieder freuen sich riesig über 400 Euro und werden neue Käfige für Ausstellungen kaufen.

Unterstützt von Gina Maier wird die Ziehung auch diesmal moderiert von Johannes Reuter und Richard Frey. Letzterer lässt es sich nicht nehmen, die Vertreter des Männerschors dazu zu überreden, das Weihnachtslied „Oh Tannenbaum“ anzustimmen. Der Funke springt schnell auf die Besucherschar über, so dass sich trotz Sonnenschein, stürmischem Wind und fehlenden Schneeflocken Weihnachtsstimmung verbreitet. Die verstärkt sich, als es überraschend eine Sonderverlosung von fünf Segwaytouren gibt, nachdem sich der Hauptgewinner der Social Media-Verlosung nicht gemeldet hat. Glückliche Gewinner sind Anne Hösch, Ulrike Müller, Anne Schönegg, Jochen Böhme und Edeltraud Merschdorf.