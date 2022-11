Nach 108 Jahren: Der Letzte macht das Licht im Krankenhaus aus

Der schwärzeste Tag in Bad Saulgau in diesem Jahr ist am Mittwoch, 30. November: die Schließung des SRH-Krankenhauses. Mit der Einstellung des stationären Betriebs verliert der Förderverein des Krankenhauses auch seinen Satzungszweck.

Mit einem gemeinsamen Abendessen bedankt sich der Förderverein des Krankenhauses am Dienstagabend, 29. November, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bad Saulgauer Krankenhauses. „Es war uns wichtig, dass wir nochmal unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen“, sagt Larissa Lott-Kessler, Vorsitzende des Fördervereins. „Es haben ganz viele zugesagt“, ergänzt Lott-Kessler.

Darunter seien auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die inzwischen einen anderen Job gefunden haben oder die in Sigmaringen anfangen. Das ist der einzig verbliebene Klinikstandort im Landkreis Sigmaringen, nachdem der Kreistag im März dieses Jahres dem Vorschlag der Kreisverwaltung zugestimmt hatte, die beiden Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf aus betriebswirtschaftlichen Gründen zu schließen.

Hoffnungsträger im Jahr 2014

Ein solches Szenario war 2014 noch nicht vorstellbar, als die Kliniken des Landkreises Sigmaringen mit der Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH) einen neuen Mehrheitsgesellschafter mit 51 Prozent der Anteile bekamen.

Die SRH übernahm den Klinikbetrieb mit dem Versprechen, alle drei Standorte im Kreis Sigmaringen halten zu wollen. „Wir setzten damals große Hoffnungen in die SRH“, sagt Maria Telch, Pressesprecherin des Fördervereins.

Das 1914 eröffnete Krankenhaus war personell gut aufgestellt, stellte mit Dietmar Huss und Bernhard Rösch zwei kompetente Chefärzte ein, sodass die Patientenzahlen stiegen und 2015 der Spatenstich des neuen Bettenhauses gefeiert wurde. „Es sprach alles für eine gute Entwicklung“, sagt Larissa Lott-Kessler.

„Das Bad Saulgauer Krankenhaus konnte die medizinische Basisversorgung für ein großes Einzugsgebiet liefern“, ergänzt sie, wusste aber auch um die Probleme im Gesundheitswesen, um die Schließungen von anderen Krankenhäusern ähnlicher Größe.

„Wir mussten immer wachsam bleiben“, so Lott-Kessler. Das war schon 2005 so, als der Förderverein gegründet wurde, nachdem das Fallpauschalensystem eingeführt wurde und sich die Krise in der Krankenhauslandschaft angedeutet hatte.

Ein anderer Wind weht

Aber so richtig skeptisch und misstrauisch wurde der Förderverein erstmals mit dem Dienstantritt von Jan-Ove Faust, der im Frühjahr 2020 als Nachfolger von Melanie Zeitler-Dauner als alleiniger Geschäftsführer der SRH vorgestellt wurde. „Es wehte plötzlich ein anderer Wind“, sagt Lott-Kessler über Faust, der offensichtlich eine andere Zielsetzung als seine Vorgänger verfolgte.

„Er ging seine Aufgaben zügig an“, sagt Lott-Kessler. Will heißen: Faust sollte die Krankenhäuser abwickeln, ergänzt Lott-Kessler. Er wurde fortan zum Überbringer der schlechten Nachrichten.

Welle der Empörung

Die erste Welle der Empörung in der Bevölkerung löste die SRH im Juni 2021 damit aus, die Geburtenstation nach Sigmaringen zu verlagern. Als Grund nannte die SRH eine sich zuspitzende personelle Situation auf der Geburtenstation im Krankenhaus Bad Saulgau. Es würden schlichtweg Hebammen fehlen. „Damit war klar, das ist der Anfang vom Ende“, sagt Maria Telch.

Da wurde öffentlich Wort gebrochen. Larissa Lott-Kessler

Es folgten die ersten Demonstrationen. Die Verwaltung und der Förderverein machten sich selbst auf die Suche nach Hebammen, fanden die geforderte Anzahl von Hebammen, um die Geburtenstation wieder eröffnen zu können. Doch der gemeinsame Vorstoß von Verwaltung und Förderverein stimmt die SRH nicht um.

„Die interessierten Hebammen möchten im Hinblick auf ein Beleghebammensystem in einer anderen Schichtorganisation arbeiten, als es mit unseren derzeit tarifvertraglich tätigen Hebammen möglich ist“, sagte Jan-Ove Faust in einer öffentlichen Ausschusssitzung des Sigmaringer Kreistags.

Entscheidend für den Personalbedarf sei deshalb die Summe der Beschäftigungsanteile und nicht die Zahl der teilnehmenden Hebammen, so Faust wenige Wochen nach der Bekanntgabe der temporären Verlagerung der Geburtenstation nach Sigmaringen. Noch heute ärgert sich Lott-Kessler über die Verhaltensweise der SRH. „Da wurde öffentlich Wort gebrochen.“

Politischer Wille

Maria Telch behielt mit ihrer Vorahnung Recht, denn die Vorzeichen wurden immer klarer: die Schließung der beiden Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf. Erneut ging die Bad Saulgauer auf die Straße, machten ihrem Ärger Luft. Der letzte Hoffnungsschimmer waren zwei an verschiedene Firmen in Auftrag gegebene Gutachten für das medizinische Zukunftskonzept.

Doch beide Gutachten hatten zum Ergebnis, dass das Krankenhaus in Sigmaringen in der Lage sei, alle Patienten aus Bad Saulgau und Pfullendorf stationär zu behandeln. „Diese Konzentration auf einen Standort ist auch politisch gewollt“, so Lott-Kessler.

Doch der Förderverein hat seine Zweifel an dieser Konzentration. „Ich bin mir sicher, dass sich die Patienten im Sigmaringer Krankenhaus auf lange Wartezeiten und Operationsverschiebungen einstellen müssen“, sagt Lott-Kessler, die gespannt ist, ob das Sigmaringer Krankenhaus als Standort zwischen Ravensburg und Balingen auf Dauer überlebensfähig sei.

Trauer überwiegt

Aber erst einmal überwiegt die Trauer. „Die Schließung in Bad Saulgau tritt uns nach wie vor sehr hart. Wir haben so viele Jahre für das Krankenhaus gekämpft“, ergänzt Maria Telch. Der Förderverein trifft sich Anfang 2023 zu seiner Hauptversammlung, bei der aller Wahrscheinlichkeit nach die Vereinsauflösung beschlossen wird, der den Zweck hat, das Krankenhaus zu fördern und zu unterstützen.

Bei der Hauptversammlung wird es das Krankenhaus nicht mehr geben – nach nunmehr 108 Jahren. „Das ist einfach nur traurig“, so Telch. Das Abendessen mit den Mitarbeitern wird zum Leichenschmaus.