Der lange Weg auf den Rock-Olymp

Lange bevor ihre Hits wie „Help“, „Yesterday“ oder „Yellow submarine“ die Welt eroberten, reisten fünf blutjunge Musiker aus Liverpool ins Hamburg der frühen 1960er-Jahre, um ihre ersten Bühnenerfahrungen zu sammeln. In einer knapp dreistündigen Bühnenshow hat ein Ensemble der Württembergischen Landesbühne Esslingen unter Regie von Marcel Keller die Besucher in der fast voll besetzen Stadthalle auf eine Reise in diese Zeit mitgenommen, zu den Anfängen der Beatles.

„Hi, ich bin John“, stellt sich ein unscheinbarer junger Mann vor, „und ich bin Paul“, ergänzt ein zweiter. Sein anschließendes „ich habe meine erste Platte gegen einen Blowjob getauscht“ zeigt, wie schmutzig das Vokabular der jungen Engländer, die sich später nicht selten als Saubermänner inszenieren sollten, zu Beginn ihrer Karriere ist. Im Zentrum des Geschehens sollte aber keiner der beiden wohl bekanntesten Pilzköpfe der Welt stehen, sondern Stuart Sutcliffe, ein talentierter Maler und enger Freund John Lennons, welcher ihn unbedingt in die Band holen will. Dass Sutcliffe kein Instrument beherrscht, spielt Lennon lässig herunter. „Das ist nicht so wichtig.“ Es komme vielmehr auf „die Performance“ an und Stuart sei „einfach cool“.

Kurzerhand bringt John Lennon seinem Freund Grundlagen am E-Bass bei, sodass „Stu“, großartig gespielt von Daniel Großkämper, tatsächlich ein Teil der Band wird, die sich damals noch „Quarrymen“ nennt. Die Tragödie des fünften Beatle nimmt ihren Lauf: Sutcliffe reist mit nach Hamburg, verliebt sich in die Fotografin Astrid Kirchherr, verlässt die Band, um sich auf ihren Wunsch hin der Malerei zu widmen und stirbt wenige Monate später an einer Hirnblutung, während die anderen vier Beatles in Hamburg durchstarten.

„Wir werden groß sein, ganz groß“, hatte John in der emotionalsten Szene des Abends seinen Freund Stu umzustimmen versucht – erfolglos. Paul McCartney greift zum Bass, der Rest ist Geschichte. Zunehmend gewinnen die Beatles mehr und mehr Fans in der Elbmetropole. Während sie sich vom schäbigen Club „Indra“ ins angesagte „Top Ten“ spielen, entwickelt sich auch ihr beatgestützter Rock’n’Roll-Sound, Bert Russells „Twist and Shout“ und Jerry Lee Lewis‘ Klassiker „Johnny B Goode“ bekommen einen frischen, ungezwungenen Anstrich. Alle Songs des Abends werden von den Schauspielern live gespielt. Die Instrumente und Verstärker sind authentisch, der Sound ebenso.

Besonders beeindruckend sind die Szenen, in denen die Showbühne in den Hintergrund gefahren wird. Wenn John und Paul im spärlich beleuchteten Vordergrund nur mit einer akustischen Gitarre an ihren ersten eigenen Liedern arbeiten, wird ein großes Stück Musikgeschichte greifbar. Zwischen Lametta und schmierigen Besuchern, zwischen Liebesgeschichten, zwielichtigen Clubmanagern und jeder Menge Alkohol entsteht hier der Beginn einer Weltkarriere. Als dann auch noch Ringo Starr am Schlagzeug Pete Best ablöst und mit den Pilzkopf-Haarschnitten das große optische Markenzeichen der Beatles hinzukommt, ist endgültig ein Mythos geboren. So ließ das Publikum in der Stadthalle in Bad Saulgau die Band auch erst nach fünf Zugaben gehen – und zwar mit stehenden Ovationen. Das war Rock’n’Roll pur.