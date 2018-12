Der kleine Ben wirft kurzerhand seinen Schnuller in die Lostrommel

1725 Euro sind bei der zweiten Ziehung der Adventskalender-Aktion der Stadtwerke Bad Saulgau an gemeinnützige Vereine und Institutionen ausgeschüttet worden. Neben der großen Freude über die jeweiligen Gewinne ist die Aktion immer auch mit einem hohen Unterhaltungswert verbunden. Stadtkämmerer Richard Striegel hatte diesmal besonders viele kleine Helfer, die in die Lostrommel gegriffen und die Besucher dabei auf ihre Weise unterhalten haben.

Etwa, wenn der kleine Ben, den frostigen Temperaturen entsprechend dick eingepackt in einen wärmenden Schneeanzug, sich mutig nach vorne wagt. Viel zu klein, um die Abläufe zu verstehen, wirft er unter viel Gelächter kurzerhand seinen Schnuller in die Box. Richard Striegel rettet das wichtige Utensil mit einem Handgriff und flugs ist der kleine Bub wieder in der Zuschauermenge verschwunden. Passend dazu geht der erste Gewinnbetrag in Höhe von 200 Euro an den Kindergarten Regenbogen in Renhardsweiler. Das dortige Team wird mit der Summe einen Experimentiertisch finanzieren.

Derselbe Betrag, gesponsort vom Elektrofachmarkt expert, geht an den FV Bad Saulgau und wird für das bevorstehende Jugendhallenturniert gebraucht. Etwas mehr, nämlich 235 Euro, kommen der Chorgemeinschaft Cantemus zugute. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Kirchenchöre Braunenweiler und Renhardsweiler, dem sich auch weitere Sänger anschließen können. Der Betrag findet Verwendung für ein gemeinsames Chorwochenende samt Notenmaterial.

Beim nächsten Gewinner, der Bad Saulgauer Bürgerwache, geht es weniger ums Singen, als vielmehr um die Anschaffung neuer Lederhosen. Dafür sind 275 Euro schon mal ein kleiner Anfang. 175 Euro verstecken sich hinter dem Türchen Nummer 13 und sorgen für große Freude beim Verein Katzentatzen. Dort warten etliche Vierbeiner, die dank des Engagements der Vereinsmitglieder eine Heimat gefunden haben, auf ein neues Katzenhaus samt Freigehege. 200 Euro sind im nächsten Zählerkasten versteckt – eine Spende der Schwäbischen Zeitung - und werden von der Tischtennis-Abteilung des TSV für den Kauf von Plastikbällen verwendet.

Über neue Chorliteratur dürfen sich die Sänger des Kirchenchors Fulgenstadt freuen. Immerhin haben sie an diesem Vormittag für diesen Zweck 255 Euro gewonnen. Der letzte Gewinn an diesem Vormittag in Höhe von 185 Euro geht ebenfalls nach Fulgenstadt. Der dortige Musikverein hat Notenmaterial auf seiner Bedarfsliste stehen. Auch das geplante Freizeitwochenende kann noch finanzielle Unterstützung brauchen.