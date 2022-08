Der Jahrgang 1952 feiert gemeinsam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 30. Juli trafen sich die Jahrgängerinnen und Jahrgänger von 1952 in Bad Saulgau zu ihrem 70er-Fest, um gemeinsam den Eintritt ins achte Lebensjahrzehnt zu feiern. Bei schönstem Festwetter starteten sie mit einer Wortgottesfeier in der Antoniuskirche.

„Das Leben ist das Verrückteste, was uns geschenkt ist“ war die ironische Aussage von Diakon Johannes Jann bei seiner Predigt, in der er nachzeichnete was diese siebzig Lebensjahre vom Wiederaufbau über die Wirtschaftswunderjahre bis zu heutigen von Unsicherheit geprägten Zeit ausmachte. „Vergiss die Träume nicht“, war dann seine Empfehlung für den weiteren Lebensabschnitt. Dass dieses 70er-Fest ein von Musik getragen Fest sein wird, zeigte sich schon bei diesem Gottesdienst.

Organist Richard Fischer eröffnete das „musikalische Feuerwerk“ mit einem machtvollen Einzugsstück und die Erwachsenenbläserklasse der Stadtmusik gestaltete unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Marc Lutz nicht nur den Gottesdienst sondern spielte auch noch zu einem Platzkonzert auf. „Er weidet seine Herde“ aus dem händel'schen „Messias“ war ein weiteres musikalisches Highlight, von der Jahrgängerin Beate Rimmele einfühlsam interpretiert. Ein Kaffeeplausch in der Kleber-Post und eine Stadtführung mit Stadtarchivarin Mary Gelder und Stadtbarde Michael Skuppin unter dem Motto „Bad Saulgau Gestern und Heute“ waren die weiteren Programmpunkte des kurzweiligen Nachmittags.

Bevor es zum Festabend ins „Haus am Markt“ ging, stellte sich als weiterer Gratulant, die Abordnung der Bürgerwache mit ihrem Spielmannszug ein. Mit klingendem Spiel und der Gratulation durch Hauptmann Dirk Riegger erwiesen sie den Jahrgängern und insbesondere ihrem Mitglied Hans-Peter Köhnen ihre Reminiszenz. Bei einem gepflegten Buffet und in angenehmer Atmosphäre ließen es sich die Jahrgänger gut gehen. Für einen weiteren musikalischen Leckerbissen sorgten die „Dreikönigsmusig“ um Hansi Rimmele, Bruno Bischofberger und Rudi König mit ihren Classics und Swing Jazz ebenso wie Beate Rimmele mit einigen humorvollen Gesangseinlagen und rundeten so diesen Tag der Begegnung und der Erinnerungen, gespickt mit musikalischer Vielfalt ab, den die teilnehmenden Jahrgänger sicher in guter Erinnerung behalten.