Der Jüngste und Kleinste ist der Größte

Das Taekwondo Mengen hat mit drei Kindern und Jugendlichen an den Württembergischen Meisterschaften in Ulm teilgenommen, für die insgesamt 260 Sportler gemeldet hatten. Der Jüngste und Kleinste war am Ende der Größte. Finn Schumacher gewann den Titel des Württembergischen Meisters.

Finn Schumacher, der jüngste und kleinste Kämpfer der Mengener Mannschaft, gewann sein Viertelfinale und dominierte. Der Gegner hatte zu keiner Zeit den Hauch einer Chance und der Kampf endete 22:15 für den jungen Mengener.

Der Halbfinalgegner trat erst gar nicht an. Damit qualifizierte sich Finn Schumacher kampflos für das Finale. Auch in diesem konnte Finn Schumacher alles umsetzen, was im Training erarbeitet worden war.

Er gewann das Finale souverän mit 7:2 Punkten und konnte den Pokal und den Titel des Württembergischen Meisters mit nach Hause nehmen.

Hannah Barz startete nach einer längeren Wettkampfpause in einer neuen Alters- und Gewichtsklasse. In dieser gehörte sie mit ihren zwölf Jahren zu den jüngsten Kämpferinnen. Im Viertelfinale unterlag sie einer fast drei Jahre älteren Gegnerin in einem harten Kampf.

Diese Kämpferin gewann auch am Ende den Titel. Hannah Barz fehlen in dieser Klasse noch Routine und Erfahrung, wobei sie phasenweise klare Punkte erkämpfen konnte, meinten ihre Trainer. Platz vier war am Ende der Lohn für ihr beherztes Auftreten. Eric Schumacher startete in einer stark besetzten Gewichtsklasse und verlor das Viertelfinale nach einem ausgeglichenen Kampf unglücklich mit 14:18 Punkten. Auch Eric Schumacher erreichte am Ende den vierten Platz.

Die Coaches Tobias Förderer und Susanne Barz waren mit ihren Kämpfern mehr als zufrieden.