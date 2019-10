Der große Wille gibt den Ausschlag zum Sieg

Die Moral hat gestimmt. Und in der Folge auch das Ergebnis. Die Tischtennisfreunde Altshausen haben ihr erstes Match in der Oberliga mit 9:3 gegen Salamander Kornwestheim am Samstag für sich entschieden. Mit 3:5 Punkten verließ die Mannschaft um Petr Ocko damit die Abstiegszone.

Das Spiel gestaltete sich von Anfang an günstig. Ocko/Toth wiesen Uros Bojic/Brüchle mit 3:0 in die Schranken und Novotny/Strahl siegten mit einem hauchdünnen 3:1 gegen Bischoff/Nguyen. Dagegen konnten Jagst/Wojciechowski das Spitzendoppel der Gäste nicht gefährden (0:3). Jetzt wurde es richtig spannend. Petr Ocko hatte es mit dem jungen Uros Bojic zu tun, der ihn zwang, über alle fünf Sätze zu gehen. Doch Ocko hatte sich viel vorgenommen und siegte schließlich 11:8 im letzten Satz. Gabor Toth hatte es noch schwerer mit dem erfahrenen Momcilo Bojic (Ranglistenpunkte (TTR): 2044). Nach den ersten beiden durch Toth gewonnenen Sätze drehte der Kornwestheimer Routinier das Spiel und ließ den Altshausener beim 5:11 und 4:11 nicht mehr ins Spiel kommen. Doch Gabor Toth biss sich noch einmal mit einer überragenden Leistung zum 11:8 durch und bescherte seinem Team die 4:1-Führung.

Nun war der Knoten geplatzt. Kapitän Wolfgang Jagst wurde nach verlorenem ersten Satz gegen Felix Schötz immer stärker und ließ sich danach nicht mehr beirren (3:1). Petr Novotny verbesserte seine positive Einzelbilanz mit einem knappen Sieg gegen Bernd Bischoff auf vier Siege bei erst einer Niederlage. Mateusz Wojciechowski schloss sich seinem Teamkollegen mit einem 3:0 gegen Minh Cac Nguyen an. Und Jonas Strahl hatte es mit dem prominentesten Gegner zu tun: Thomas Brüchle, Weltmeister und Europameister in der Wettkampfklasse 3 im Behindertensport, Lehrer in Kressbronn. Jonas Strahl spielte schnell und druckvoll. Dem konnte sein Gegner wenig entgegensetzen (3:0).

Damit führte Altshausen nach dem Ende der ersten Einzelrunde völlig unerwartet mit 8:1 und dem Team war klar: Den Sieg würde es sich nicht mehr nehmen lassen. Doch damit waren Vater und Sohn Bojic nicht einverstanden. In einem hochklassigen Duell gaben Petr Ocko und Momcilo Bojic alles. Und am Ende waren es beim 10:12 im fünften Satz zwei Bälle, die Altshausens Nummer eins zum Sieg fehlten. Parallel kam Gabor Toth mit dem Spiel von Uros Bojic nicht zurecht (0:3). Doch Kapitän Wolfgang Jagst schaffte es, nach einem 9:11 im ersten Satz das Spiel von Bernd Bischoff mit 12:10 zu knacken, um danach mit 11:4 und 11:7 die beiden letzten Sätze für sich zu entscheiden und den 9:3-Heimsieg zu sichern.

Chance auf den Klassenerhalt

Nach der herben 1:9-Heimniederlage gegen den aktuellen Tabellenführer TTSF Hohberg war vor der Partie überhaupt nicht sicher, wo die Reise hingehen würde.

Skeptiker hatten den Tischtennisfreunden Altshausen wegen seiner großen Personalprobleme keinen Punktgewinn in der Oberliga zugetraut. Doch nach dem Unentschieden beim Tabellendritten Birkmannsweiler und dem am Samstag erkämpften Heimsieg hat das Team um Petr Ocko die Chance, sich mit Untertürkheim, Gnadental, Kirchheim und Kornwestheim um einen Nicht-Abstiegsplatz zu streiten. Dass dies für Ocko, Toth, Jagst, Novotny, Wojciechowski und Strahl intensives Training und absoluten Einsatz bedeutet, das ist allen klar.