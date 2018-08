Der FV Bad Saulgau will auf die Beine kommen

Keine Mannschaft kann sich in dieser Saison vor Überraschungen sicher sein. Leidvoll mussten dies am letzten Sonntag Renhardsweiler und Langenenslingen spüren. Ist vielleicht ein Weckruf zur richtigen Zeit so früh in der Saison. Beide haben nun Auswärtsspiele und die Chancen nicht so unter Druck zu stehen. Die Aufgaben in Saulgau und Engelswies sind aber schwer. Hoßkirch kommt noch nicht auf die Beine und auch der FV Bad Saulgau musste am letzten Sonntag gegen Fulgenstadt Lehrgeld zahlen.

SC Türkiyemspor Saulgau – SV Langenenslingen So., 15 Uhr) – In der letzten Saison glückte dem Gastgeber weder zuhause noch in Langenenslingen ein Treffer und das bei dieser Offensive. Die war damals eigentlich nur Emin Yilmaz, Sengül war angeschlagen. Die Gäste hatten Moritz Sauter, der auch diesmal wieder dabei sein wird. Trainer Bednarek kann neben ihm Stefan Münst aufstellen, der für Entlastung sorgen wird. Türkiyemspor wird diesmal mehr Gegenwehr auf den Platz bringen.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SV Renhardsweiler (So.; 15 Uhr). – 13 Tore in den letzten zwei Spielen sind zwischen diesen beiden gefallen. Der momentane Tabellenvorletzte hatte bisher ein starkes Auftaktprogramm, sah gut aus, aber es fehlte der erfolgreiche Torabschluss. Die Hausherren sind besser als dies der Tabellenplatz aussagt und daher für den SV eine harte Nuss. Renhardsweiler mühte sich zu einem 2:1 gegen Fulgenstadt und gewann gegen Krauchenwies/Hausen mit 1:4. In Engelswies muss man eine Schippe drauflegen.

SV Braunenweiler – SV Bolstern (So., 15 Uhr) – Eine ausgeglichene Bilanz sticht bei diesen beiden Mannschaften ins Auge. Der letztjährige Aufsteiger mischt in dieser Saison auch schon wieder munter vorne mit und ist dank seines Heimvorteils auch gegen Bolstern ein leichter Favorit. Der holte in Bronnen seinen ersten Punkt und wird sich aufgrund der starken Offensive des Gastgebers erst einmal abwartend verhalten.

SPV Türk G. Sigmaringen – SG Alb-Lauchert, (So., 15 Uhr) – Vor 12 Jahren gab es den letzten Heimerfolg der Hausherren gegen den Gast der noch unter Gammertingen fungierte. Türk G. sammelte vor allem in den letzten zwei Spielzeiten sehr viel Erfahrung und die kann man jetzt einsetzen. An den Schaltstellen spielen erfahrene Kräfte die mithelfen sollen, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun bekommt. Die Spielgemeinschaft ist auf einem sehr guten Weg, im Mittelfeld fehlt zwar noch ein Strippenzieher, erst wenn der seine Arbeit aufnimmt, wird es für die anderen Titelanwärter gefährlich.

FV Fulgenstadt – SG Scheer/Ennetach So., 15 Uhr) – Zuschauer dieser Begegnung müssten auf normalem Weg viel Geduld mitbringen. Beide Sturmreihen haben bisher in den vergangenen Jahren das Gehäuse nicht gefunden. Jetzt könnte es anders werden, die neue Spieler-Generation ist mit einem torlosen Unentschieden nicht mehr zufrieden. Bei den Gästen geht die Phase des Zusammenwachsens weiter.

FV Bad Saulgau – FC Krauchenwies/Hausen II (So., 15 Uhr) – Eine sehr große Umstellung muss in den Köpfen der Hausherren vor sich gehen, um gegen den kommenden Gegner nicht auf dem Bauch zu landen. In der letzten Runde noch gegen die erste Mannschaft im Einsatz, sollte man nun nicht meinen, dass es gegen den zweiten Anzug leichter wird. Gästetrainer Beck: „Wir wollen in diesem Jahr mitspielen und nicht nur uns am Gegner orientieren“ Diese Aussage sollte reichen.

Spielfrei: SV Hoßkirch/SV Bronnen