Der FV Bad Saulgau sucht Stürmer

Der FV Bad Saulgau muss in dieser Woche gleich zweimal ran. Am Mittwoch, 24. August, 19.30 Uhr, muss der FVS zum Zweitrundenspiel des Bezirkspokals bei Altshausen/Ebenweiler ran, am Sonntag, 28. August, 15 Uhr, empfängt der FV Bad Saulgau dann den FV Bad Schussenried zum Ligastart.