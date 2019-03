Der FV Bad Saulgau möchte Revanche

Knapp vier Monate ist es her, dass in der Kreisliga A 2 der Ball rollte. Die Platzverhältnisse, vor allem auf der Alb, werden für einen Telefonverkehr zwischen den Mannschaften und Staffelleiter Michael Mann sorgen. Die ersten Drei der Tabelle gehen auf Reisen, im Blickpunkt der Spiele könnte die Begegnung auf dem Kunstrasen in Sigmaringen stehen. Türk Gücü trifft auf den Tabellenführer aus Langenenslingen.

SPV Türk Gücü Sigmaringen – SV Langenenslingen (So., 15 Uhr; Vorrunde: 5:2). - Auf ein Eigentor und einen überragenden Samuel Peter hatte der Tabellenführer im Hinspiel keine Antwort. Auf dem Kunstrasenplatz wird die Bednarek-Truppe gleich zurecht kommen, weil sie sieben Einheiten auf diesem Geläuf absolviert hat. Die Hausherren werden erst einmal abwarten und Langenenslingen kommen lassen.

SV Braunenweiler – SGM Alb-Lauchert (So., 15 Uhr; 0:0). - Das letzte Spiel des alten Jahres in Langenenslingen hat der SVB torlos über die Bühne gebracht. Die Welt ist eigentlich in Ordnung, trotzdem gab es einen Trainerwechsel. Unruhe war auch beim kommenden Gegner Alb-Lauchert zu spüren. Es wird interessant, wer damit besser umgehen kann.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SV Bolstern (So., 15 Uhr; 1:0). - Seine Rückrunde wird der FC 99 in Inzigkofen bestreiten und damit hofft man, den einen oder anderen zu überraschen. Dies gelang in Bolstern, als Hahn das Tor des Tages gelang. Die Vorzeichen sind nun etwas anders. Bolstern wird warten, bis sich eine Lücke auftut. Mit einem Sieg kann Bolstern zum Gastgeber aufschließen.

SV Bronnen – SV Renhardsweiler (So., 15 Uhr; 1:0). - Wenn in Bronnen gespielt werden kann, gibt es zunächst ein unansehnliches Spiel. Grund: Bronnen trifft auf einen wohl eher defensiven Gast. Doch die Gäste kommen mit der Spielweise der Mak-Truppe gar nicht zurecht. Hinzu kommt, dass man nicht weiß wo man steht. Einige Faktoren bremsen den Renhardsweiler Elan der Vorrunde und limitieren ihn. Zählen können die Gäste auf einen der besten Keeper der Liga.

FV Fulgenstadt – FV Bad Saulgau (So., 15 Uhr; 5:1). - Ein Aufbäumen gegen die drohende Heimniederlage vermisste Bad Saulgaus Teammanager Jürgen Herrmann im Hinspiel. Bad Saulgau konnte eine eigene Führung in der zweiten Halbzeit nicht nutzen und unterlag deutlich. Mit 17 Punkten besteht noch die Pflicht, weitere Zähler einzufahren. Aber auch Fulgenstadts neuer Coach Vefik Alatas will mit drei Punkten starten.

SC Türkiyemspor Saulgau – SV Hoßkirch (So., 15 Uhr; 3:2). - So eng, wie es das Ergebnis aussagt, war das Hinspiel. Hoßkirch zeigte den Willen, Türkiyemspor die individuelle Klasse. Im ersten Heimspiel will der Gastgeber etwas bieten. Hoßkirch weiß, dass ein Punkt nicht viel hilft. Bastian Halder sowie der eine oder andere Verletzte stoßen wieder zur Mannschaft. Hoßkirch kann für eine Überraschung sorgen.

Spielfrei: FC Krauchenwies/Hausen II; SG TSV Scheer/SV Ennetach