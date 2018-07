Der FV Altheim holt sich den Pokal

Der FV Altheim hat den Fußball-Stadtpokal der Stadt Riedlingen gewonnen. Der als Gastmannschaft angetretene Landesligist setzte sich im Finale gegen den SV Langenenslingen mit 1:0 durch. Das Tor des Finales erzielte Altheims Kapitän Sebastian Gaupp nach 19 Minuten.

Es hätte irgendwie alles so schön sein können. Ein vom sportlichen Niveau sehr guter Stadtpokal, viele Zuschauer, um die 1500 an beiden Tagen im Donaustadion Riedlingen, und sehr viele Tore.

Und doch überschattete ein Ereignis das Turnier. Riedlingens Youngster Nico Büchele zog sich bei einem unschönen Zusammenprall mit Langenenslingens Torhüter Weggerle einen Schien- und Wadenbeinbruch zu.

„Nico wird in den nächsten Tagen - wenn die Schwellung abgeklungen ist - ein zweites Mal operiert. Natürlich waren wir alle ziemlich geschockt. Wir haben ihn auch schon im Krankenhaus besucht. Patrick Spies hat eigens für ihn eine Collage angefertigt und ihm so gute Besserung gewünscht“, sagte Fabian Spinner, einer der Turnierorganisatoren, am Dienstag.

Gruppensieger, Halbfinalverlierer

Sportlich dagegen war das Turnier ein echter Höhepunkt. „Dem Turnier hat sehr gut getan, dass mit dem FV Altheim und dem SV Langenenslingen zwei so hochkarätige Gastmannschaften teilgenommen haben. Die Verantwortlichen des FV Altheim und Abteilungsleiter Florian Geiselhart haben sich eigens noch mal bedankt und sehr gefreut, dass sie am Turnier teilnehmen konnten“, so Spinner weiter.

In Gruppe A setzte sich der FV Neufra am Ende klar vor dem SV Langenenslingen durch. Beide zogen ins Halbfinale ein. Langenenslingen traf dabei auf den Sieger der Gruppe B, den TSV Riedlingen, der in einem tollen Auftaktmatch den FV Altheim mit 5:3 geschlagen hatte. Dabei sahen die Zuschauer das wohl beste Spiel des Turniers. Nach acht Minuten führten die Rothosen mit 3:0, nach 25 Minuten hatte der Landesligist ausgeglichen, doch am Ende siegte die Mannschaft von Trainer Hans Hermanutz.

Vier der fünf Riedlinger Tore erzielte Pascal Schoppenhauer, der insgesamt im Turnier um den Stadtpokal fünfmal traf.

FV Altheim kriegt den Pokal

Im Halbfinale setzten sich allerdings die beiden Gruppenzweiten FV Altheim und SV Langenslingen durch, Langenenslingen rang Riedlingen im Elfmeterschießen nieder, Altheim machte die Sache gegen Neufra/D. ein bisschen deutlicher (3:1). Das Finale selbst war dann nicht hochklassig, lebte aber von der Spannung. Sebastian Gaupp traf nach 19 Minuten zum Tor des Endspiels und half so mit, dass der Stadtpokal Riedlingen die kommenden zwölf Monate in einer Vitrine außerhalb des Stadtgebiets verbringt.

„Wir schätzen, dass es - es herrschte ja freier Eintritt - an den beiden Tagen knapp 1500 Zuschauer hatte. Das war sehr erfreulich. Natürlich war den Mannschaften anzumerken, dass sie zum einen sehr viel trainiert haben und dass es nicht leicht war, drei oder vier Spiele bei über 30 Grad Celsius zu absolvieren. Deshalb haben wir die Partien um Platz 5 und Platz 3 auch nur als Elfmeterschießen ausgetragen“, sagte Fabian Spinner.

„Besonders gefallen hat uns allen, dass nach dem Turnier vor allem die Mannschaften aus Neufra, Langenenslingen und Altheim mit uns in Riedlingen weitergefeiert haben und einige von uns noch zusammen aufs Unlinger Annafest gegangen sind“, betonte Spinner die tolle Kameradschaft während und nach dem Turnier. Im kommenden Jahr wird der Stadtpokal in Riedlingen in Daugendorf ausgetragen.