Der Franziskaner in Bad Saulgau ist wieder geöffnet. Die Familie Maric hat die Kult-Kneipe in Bad Saulgau übernommen. Ihr Plan dürfte alle Freunde des Franziskaners beruhigen: „Der neue Franziskaner soll wieder der alte sein“, sagt Zoran Maric.

Nach dem Tod des legendären Franziskaner-Wirts Hans Dangel Anfang Januar ist die bekannte Wirtschaft an der Lindenstraße in Bad Saulgau nur wenige Monate geschlossen gewesen.

Vater, Mutter, Tochter und Sohn

Zoran (54), Ehefrau Ivana (49), Tochter Marija (25) und Sohn Marko (19) heißen die neuen Wirte im Franziskaner. Die Wurzeln der Wirtefamilie liegen im einstigen Jugoslawien. Der Bezug zum Vielvölkerstaat auf dem Balkan ist der Familie wichtig. Sie wollen nicht den einzelnen Staaten zugeordnet werden, die in den 90er-Jahren Krieg gegeneinander führten. Zu Bad Saulgau und zum Franziskaner ist die Beziehung eine ganz besondere. „Ich bin in diese Stadt verliebt“, sagt Zoran Maric. Inzwischen gilt das wohl auch für den Franziskaner.

Erfahrungen in der Gastronomie

Er hat bereits Erfahrung in der Gastronomie, seine Frau ebenfalls. Zoran Maric führte einige Jahre einen Pub in Ulm. Ehefrau Ivana arbeitet im Service in der Akutklinik am Schönen Moos in Bad Saulgau. Zuvor war sie in einem Pflegedienst beschäftigt. Seit den 90er-Jahren lebt die Familie mit Unterbrechung in Bad Saulgau. Von 2006 bis 2016 ging die Familie zurück zu den alt gewordenen Eltern in der Heimat. Sie wollten nicht mehr nach Deutschland kommen. Seit 2017 ist die Familie wieder in Bad Saulgau. Zoran Maric arbeitet als Fernfahrer. „Meine Leidenschaft ist die Küche“, sagt er. Eine Vollzeitbeschäftigung im Franziskaner kann er sich durchaus vorstellen. Zurzeit sind zwei Köchinnen aus Serbien für die Küche angestellt. Mit anpacken werden Tochter Marija und Sohn Marko.

Bewusste Entscheidung für Familie

Nachdem sie vom Tod des Franziskaner-Wirts Hans Dangel und der Schließung der Gaststätte erfahren haben, hat Zoran Maric den Besitzer alle zugänglichen Informationen zum Franziskaner gesammelt und nahm Kontakt zu Besitzer Armin Schmid auf. Nach einer Bedenkzeit von 15 bis 20 Tagen – Zoran Maric: „Wir haben uns in Ruhe überlegt, wie wir das als Familienbetrieb führen können“ – wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Besitzer Armin Schmid hat nach eigenen Angaben mit „zehn bis 15 Interessenten“ gesprochen. Seine Wahl sei auf die Familie Maric gefallen, weil der Franziskaner als Familienbetrieb nicht so abhängig von Personal sei als ein einzelner Pächter. Die Familie konnte die Gaststätte auch schnell übernehmen. Der Franziskaner sollte so schnell wie möglich wieder eröffnet werden. Derzeit lässt Armin Schmid die Wohnung im Obergeschoss richten.

Die Marke Franziskaner soll weiterleben

Die wichtige Zusage der neuen Pächter: „Wir wollen ihn so betreiben, wie er gewesen ist“, sagt Zoran Maric. Die von Hans Dangel noch kurz vor seinem Tod erstellte Speisekarte wird von den neuen Wirten übernommen. Es bleibt bei den Gerichten, für die der Franziskaner bekannt war mit belegten Seelen, Wurstsalat, Wiener Schnitzel und Curry-Wurst als wichtige Bestandteile. Die Atmosphäre soll wie in alten Zeiten herrschen. Musikveranstaltungen soll es wieder geben. Mit Cevapcici ergänzen die Marics die Speisekarte allerdings um eine eigenes i-Tüpfelchen. Denn das gebe es in der Bad Saulgauer Gastronomie derzeit selten. „Der Franziskaner hat sich als Marke etabliert, es wäre eine Sünde, das aufzugeben“, sagt Besitzer Schmid.

Anteilsscheine für Schildersammlung

„Alle Beteiligten haben sich extrem aufeinander zubewegt“, sagt Armin Schmid über den schwierigen Weg zur Wiedereröffnung. Der Besitzer stellt den neuen Wirten die Gaststätte samt Franziskaner-Mobiliar zur Verfügung. Die Freunde des Franziskaner ließen die Schildersammlung im Franziskaner schätzen. Sie gründeten einen Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) „Schildbürger Franziskaner“. Gäste und Freunde des Franziskaner können sich über einen von 1600 Anteilsscheinen im Wert von ja 50 Euro an der wertvollen Schildersammlung des Franz Dangel beteiligen. So konnten die Ansprüche des Sohnes als Erbe befriedigt werden. Schilder und andere Einrichtungsgegenstände sollten als „Gesamtkunstwerk“ auf diese Weise bewahrt werden, heißt es im Entwurf des dazugehörigen Flyers. Die Flyer befinden sich derzeit im Druck und werden in den nächsten Tagen im Franziskaner und anderen Stellen ausliegen.

Langfristig angelegt

Die Marics hoffen nun auf möglichst viele Besucher. Zur Probe hatten sie in der vergangenen Wochen schon geöffnet. „Die Resonanz war unglaublich, ohne jede Werbung hatten wir voll“, zeigt sich Zoran Maric begeistert. Derzeit hat der Franziskaner täglich ab 14 Uhr geöffnet. Irgendwann, so Ivana Maric, werde es auch einen Ruhetag geben. „Aber da müssen wir eine Zeitlang beobachten, an welchen Tag nicht so viel los ist.“ Jetzt freuen Sie sich aber auf möglichst viele Bad Saulgauer, die den Franziskaner unter neuer Führung kennenlernen möchten. Denn das Engagement ist langfristig angelegt. „Es wäre schön, wenn unser Kinder den Franziskaner in fünf oder sechs Jahren übernehmen könnten.“