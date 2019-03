Der Feuerfuchs muss auch programmieren können

Ob mit modernster LED-Technik oder leuchtenden Feuerelementen, Michael Fuchs begeistert als Feuerfuchs sein Publikum. So auch beim Festakt zum 1200-jährigen Bestehen von Bad Saulgau am Samstag, 16. März, wo er zum Abschluss seine faszinierende LED-Show präsentierte. Seit vier Jahren betreibt der Sport- und Englischlehrer am Gymnasium Wilhelmsdorf aus Bad Saulgau sein Kleinunternehmen als Feuerfuchs. Veranstalter können seine LED- und Feuershows buchen.

Mit 14 Jahren begann Fuchs mit Pois zu hantieren, nachdem er einen kleinen Jungen auf der Straße damit gesehen hat. Pois nennen sich die Elemente die Michael Fuchs in seinen Shows herumwirbelt und damit fantastische Effekte - mit Feuer oder LEDs – erzeugen kann. Zunächst erlernte er nur die Bewegungsabläufe und brachte sich selbst Tricks bei. Mit 18 Jahren begann er, sich brennende Feuerpois selbst zu bauen und eigene kleine Shows zu kreieren. Seinen ersten Auftritt hatte Fuchs auf der Hochzeit von Bekannten. Stück für Stück baute er sich sein Hobby aus, indem er neues Material anschaffte und seine körperlichen Fähigkeiten schulte. „Meine Tricks habe ich mir fast alle selbst beigebracht, nach dem Prinzip Versuch und Irrtum“, sagt Fuchs. Das sei der Grund, weshalb seine Technik und seine Shows einzigartig seien.

Mit der Gründung seines Kleinunternehmens ging für Fuchs ein Traum in Erfüllung. Mittlerweile macht der Bad Saulgauer nicht nur mit Feuershows, sondern auch mit LED-Shows Programm. Während er bei der Vorstellung einer Feuershow fixe Elemente hat, die er mit spontanen Bindungselementen jedes Mal aufs neue zusammenfügt, konzipiert er jede LED-Show von Anfang bis Ende neu. Somit gleiche keine der vorherigen. Ungefähr drei Stunden benötigt Fuchs um seine LED-Lichter an den Pois und seinem Anzug individuell zu programmieren. Dabei fügt er die Bewegungselemente gedanklich hinzu, den Feinschliff macht er jedoch am Veranstaltungsort. „Je nachdem wie viel Platz und Bewegungsspielraum ich vor Ort habe, ändere ich meine Elemente, oder weite sie spontan aus“, sagt Fuchs.

Ein Auftritt alle zwei Wochen

Im Schnitt hat Fuchs alle zwei Wochen einen Auftritt. „Die meisten Buchungen kommen von Leuten, die mich auf anderen Veranstaltungen gesehen haben und mich für ihre eigene auch haben wollen“, sagt Fuchs. Das sei auch der Grund warum er sonst keine Werbung brauche. „Für meine LED-Show kann ich online schlecht werben, da man die Lichteffekte mit einer Kamera nicht einfangen kann“, ergänzt Fuchs. Die LED-Show am Jubiläumsakt sieht Fuchs als seinen bisher größten und spannendsten Auftritt. Noch nie habe er im Nachhinein so viele Anfragen und gute Rückmeldungen erhalten.

Seinen Künstlernamen „Feuerfuchs“ trägt der 34 Jährige schon lange. „Der Name stand schon immer im Raum und als ich sah, dass die Domain noch verfügbar ist, ist die Entscheidung gefallen“, sagt Fuchs. So bekam sein Unternehmen diesen Namen. Den Feuerfuchs im Hauptberuf auszuüben, kann sich Fuchs nicht vorstellen. „Lehrer zu sein war schon immer mein Traumberuf, das würde ich nicht aufgeben wollen“, sagt Fuchs. Sein Beruf als Lehrer und seine Berufung des Feuerfuchses passten doch gut zusammen und ergänzten sich im Alltag gut. Ein Beispiel: An seiner Schule leitet er eine Zirkus-AG.