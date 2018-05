Der FCK/Hausen wehrt sich gegen die Relegation

Wichtige Siege im Kampf gegen das drohende Relegationsspiel hat es in den Nachholspielen des Mittwochabends gegeben. Der KFH Kettenacker setzte sich in Braunenweiler durch, Fulgenstadt besiegte den SV Bronnen. Tabellenführer Hettingen/Inn. entledigte sich mit einem überragenden Frank Steinhart der Aufgabe Renhardsweiler mit 4:1.

SV Braunenweiler – SG KFH Kettenacker 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Timo Reinhard (13.), 0:2 Armin Steinhart (41.), 0:3 Alexander Sauter (73./FE), 0:4 Armin Steinhart (79.). - Z.: 80. - „Ein misslungener Abend“, das war der Tenor als Fazit für dieses Spiel aus Braunenweiler Sicht. Die Hausherren erwischten einen rabenschwarzen Mittwoch, während Kettenacker eine optimale Chancenverwertung an den Tag legte. Bis zur Pause versuchte Braunenweiler auf die Füße zu kommen, aber weil vieles Stückwerk blieb, konnte der Gast fast auf die Fehler der Gastgeber warten. Mit Sauters Elfmetertor war die Partie entschieden. - R.: 3:2

SC Türkiyemspor Saulgau – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Emin Yilmaz (27.), 2:0 Emre Sahinoglu (46.). - Z.: 50. - Der FC 99 macht von Beginn weg Druck, ließ Ball und Gegner laufen und war eigentlich drauf und dran, in Führung zu gehen, machte aber die Rechnung ohne Emin Yilmaz. Aus einer verstärkten Deckung spielte der Gastgeber auf Konter und hatte damit Erfolg, als der quirlige Emin Yilmaz nicht zu halten war - 1:0 (27.). Die Antwort der Gäste folgte, aber mit Glück überstand der Gastgeber die Drangphase bis zur Pause. Auch weil Torhüter Zachmann einige Male stark parierte. Nach dem Wechsel nutzte Emre Sahinoglu, sonst in der zweiten Mannschaft im Einsatz, seine Schnelligkeit und es hieß 2:0 (46.). Die Gäste gaben nicht auf, doch Christof Grof traf nur die Latte (70.). Kurz vor Schluss verpasste Erhan Uluköylü die Chance zum 3:0, sein Schuss verfehlte um Zentimeter sein Ziel. - R.: ausgefallen

FC Krauchenwies/Hausen II – TSV Scheer 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Christian Lehr (20.), 1:1 Schwär (30.), 2:1 Bongermino (49.), 2:2 Jarrar (52.). - Rote Karte: Jarrar (60./TSVS; grobes Foulspiel). - Z.: 150. - So lange es rechnerisch möglich ist, vom letzten Platz noch wegzukommen, so lange wehrt sich die der FCK/Hausen gegen die Teilnahme am Relegationsspiel. Der Gastgeber brauchte lange, um ins Spiel zu kommen, doch auf der anderen Seite ließ die Köhler-Elf auch nicht viele Chancen zu. Derweil setzte sich das Manko der bisherigen Runde - die mangelhafte Chancenverwertung - fort, und so musste der FCK einem Rückstand hinterherlaufen. Doch Schwär und Bongermino drehten die Partie. Jarrar glich aus. Hoffnung für FCK-Coach Köhler kommt aus der A-Jugend. Seit Wochen spielen Tim Kremer, Florian Weidle und Leon Holzbock in der A-Jugend und bei den Aktiven und machen eine sehr gute Figur. - R.: ausg.

SG Hettingen/Inn. - SV Renhardsweiler 4:1 (1:0). - Tore: 1:0 Müller (34.), 2:0 Louis Sauter (48.), 3:0 Julian Teufel (56.), 3:1 Hader (87./FE), 4:1 Julian Teufel (90+2). - Z.: 150. - Am vergangenen Sonntag noch gegen Blönried/Ebersbach nicht im Einsatz und am Mittwoch gegen Renhardsweiler der Mann es Abends: Frank Steinhart. Der Routinier stopfte einige Löcher im Mittelfeld und war bester Mann auf dem Platz. Dank seines hohen Tempos brachte Müller seine Truppe in Front. Renhardsweiler hätte vollzählig etwas dagegen setzen können, aber mit mehrfachem Ersatz war nichts drin. Die Vorentscheidung gelang Louis Sauter und Julian Teufel. Von Renhardsweiler kam fast nichts mehr, außer einem Elfmeter, den Torhüter Hader zum 3:1 verwandelte (87.), ehe Julian Teufel der in der Nachspielzeit das 4:1 erzielte. - R.: ausg.

SV Bronnen – FV Fulgenstadt 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Reiser (1.), 0:2 Matthias Harsch (60.), 1:2 Raphael Brillert (74./FE). - Z.: 80. - Reiser erwischte die Hausherren eiskalt und traf nach wenigen Sekunden. Zunächst lief Bronnen nur hinterher. Nur der zweite Treffer fehlte. Ab der 35. Minute erspielte sich Bronnen gute Gelegenheiten. Dominik Brillert scheiterte per Kopf nach einer Ecke, dann wurde ein Schuss von Bubacarr Njie geblockt, Simon Laurin versuchte es aus der Ferne (38.), wieder Dominik Brillert köpfte an die Latte (43.). Das setzte sich auch im zweiten Durchgang fort. Njie, links am Tor vorbei (48.), und Dominik Brillert (53.) vergaben. Fulgenstadt dagegen - cool und lässig mitten in die Drangphase der Gastgeber hinein - erhöhte durch Harsch (60.). Nun zogen sich die Gäste zurück, leisteten Schwerst-arbeit in der Abwehr. In der 74. Minute lag der Ball im Tor des FVF, aber der Schiedsrichter gab das Tor nicht. Keine zehn Sekunden später und der sicher leitende Unparteiische Rudoll (Albstadt) zeigte nach einem Foul an Dominik Brillert auf den Punkt. Raphael Brillert verwandelte (74.). Im Versuch auszugleichen, blieb Bronnen glücklos. - R.: ausg.

SV Ennetach – SV Bolstern 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Jonas Heinzler (15.), 1:1 Appeltauer (60.), 2:1, 3:1 Heinzler (70./81.). - Gelb-Rot: Gruber (40./SVE; wdh. Foulspiel), Timo Frankenhauser (65./SVB; Reklamieren). - Z.: 60. - Die Gäste erwischten einen gebrauchten Abend. Gar nichts ging. Davon ließ sich Ennetach nicht anstecken und hatte in Jonas Heinzler den Mann des Abend in seinen Reihen. Bolstern hatte dem nicht viel entgegenzusetzen, kam zwar noch zum Ausgleich, aber davon ließ sich Heinzler nicht beunruhigen, obwohl seine Mannschaft insgesamt 25 Minuten in Unterzahl spielen und verkraften musste. - R.: 1:7.

Spielfrei: TSV Gammertingen