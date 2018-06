Der FCK/Hausen II gewinnt das Relegationsspiel

Der FC Krauchenwies/Hausen II bleibt in der Kreisliga A, Staffel 2. Der FC Ostrach II ist mit seinem Vorhaben, in die Kreisliga A 2 aufzusteigen gescheitert. Am Freitagabend unterlag der Tabellenzweite der Kreisliga B, Staffel 3, dem Tabellenletzten der Kreisliga A 2 mit 0:1 (0:0). Das Spiel stand unter der Leitung von Oberliga-Schiedsrichter Philipp Schlegel (Unterstadion), der mit der Partie keinerlei Probleme hatte.

Der FC Ostrach II hat mehr Ballbesitz, der FC Krauchenwies/Hausen II in der ersten Halbzeit die vielleicht etwas besseren Möglichkeiten. So lassen sich die aber insgesamt an Höhepunkte armen ersten 45 Minuten zusammenfassen. Die erste Szene gehört dem FC Ostrach, doch der Ball ist sichere Beute von Ivo Rundel (7.). Drei Minuten später schließt Emminger einen Angriff ab, doch der Ball geht einen Meter am Gehäuse der Ostracher vorbei (11.). Nach einer Viertelstunde gibt es den ersten vielversprechenden Angriff der „kleinen Zebras“. Benz erobert den Ball aus Rundels Hand, doch der Schiedsrichter pfeift die Szene ab, in der Meinung der Ex-Landesligatorhüter des FC Krauchenwies habe den Ball schon sicher gehabt (16.). Dann gibt es wieder zehn Minuten Leerlauf. Beide belauern sich, warten auf den ersten Fehler des jeweils anderen. Dann schließt Tim-Alexander Strobel einen Angriff über die linke Seite ab, doch Rundel ist zur Stelle (26.). Die Ostracher machen in dieser Phase viel zu wenig aus Ihrem Ballbesitz.

Nach einer halben Stunde leitet der FCK/Hausen die gefährlichste Aktion bis dato ein. Göggel flankt über die Abwehr hinweg, am langen Pfosten stehen mit Kremer und Emminger gleich zwei Spieler des FC Krauchenwies/Hausen II frei, doch beide verpassen den Ball (31.). Dann muss Ostrach II zum ersten Mal wechseln. Der gelb-rot-gefährdete Thomas Dilger muss raus, für ihn kommt der landesligaerprobte Dieter Styben. Der FC Ostrach II startet sofort einen vielversprechenden Angriff, aber der FCK/Hausen II kann den Ball zur Ecke klären. Zu diesem Zeitpunkt führt der FC Ostrach II wenigstens in dieser Wertung mit 3:0. Kurz vor der Pause hat Stefan Schwär eine gute Szene, er spielt den Ball auf Kremer, der ins Eins-gegen-eins geht, doch Kremer verstolpert den Ball (44.). Pause.

FCK kommt besser aus der Pause

In die zweite Halbzeit starten beide Mannschaften ziemlich zurückhaltend. Beiden Mannschaften fehlt es aber an den zündenden Ideen, um sich einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Viele lange Bälle kennzeichnen das „Aufbauspiel“ beider Mannschaften. Die erste Chance hat der FCK/Hausen II. Tim Kremer nimmt einen Ball aus der Luft, doch Ostrachs Torhüter Ruess ist zur Stelle und wehrt den Ball zur Ecke ab (56.). Vier Minuten später hat Alexander Reutter, kurzfristig für dieses Relegationsspiel reaktiviert, eine Gelegenheit. Er nimmt einen langen Ball auf, geht durch die Abwehrreihe der „Zebras“ (60.). Die Initialzündung für den FCK/Hausen II. Immer wieder ist es nun Alexander Reutter, der seine Nebenleute in seinem wohl letzten Spiel einsetzt. Dann fällt das Tor des Tages. Reutter steckt den Ball auf Kremer durch, Kremer geht durch und macht sich auf Richtung Tor, Ostrachs Torwart Ruess rettet, der Ball fällt Patrick Häberle auf den Fuß. Er chippt den Ball auf den langen Pfosten. Dort steht wieder Kremer und köpft ein - 1:0 (69.). Kurz vor dem Ende hat Kremer eine gute Chance, vergibt aber (89.). Es bleibt beim 1:0-Sieg, aufgrund der zweiten Halbzeit verdient für den FC Krauchenwies/Hausen II, der weiter in der A-Liga bleibt.