Der FCK/Hausen braucht einen Sieg

Die Fußball-Bezirksliga Donau startet in eine spanende Restrunde. Am Samstag werden zwei und am Sonntag fünf Spiele ausgetragen. Die Partie des SV Uttenweiler gegen den SV Sigmaringen wurde auf den Donnerstag, 18. April (Gründonnerstag) verlegt. Mit sechs Nachholspielen geht die Liga diesmal entspannter in die Runde als im Vorjahr (da waren es 19 Nachholspiele). Für den Meistertitel kommen vier Klubs in Frage (Bad Schussenried, TSG Ehingen, Neufra/Do., Uttenweiler). Wobei der FV Bad Schussenried die besten Karten hat. Am Tabellenende sind Laiz, Sigmaringen und Rottenacker am stärksten gefährdet.

TSG Ehingen – TSV Riedlingen (Sa., 15 Uhr; Vorrunde: 2:0). - Der Tabellenzweite empfängt den Fünften. Im Hinspiel siegte die TSG mit 2:0 in Riedlingen. Die Hermanutz-Elf spielt als Aufsteiger eine starke Rolle. Der Gastgeber ist daheim nicht so sattelfest. Vier Siege, vier Remis und eine Niederlage aus neun Heimspielen, so lautet die Bilanz. Bei der TSG hat es Veränderungen auf der Torhüterposition gegeben. Mathias Grab (Unterstadion) und Phillip Banks (Neumünster) stehen für TSG-Coach nun zur Auswahl.

FC Krauchenwies/Hausen a.A. – SG Hettingen/Inneringen (Sa., 15 Uhr; 0:0). - Acht Punkte mehr auf der Habenseite hat der Aufsteiger. Die Platzherren stecken mitten im Abstiegskampf. Ein torloses Remis wie im Hinspiel würde dem FCK nichts nutzen. Der vierte Heimsieg ist Pflicht, damit die Mannschaft den Anschluss an das untere Mittelfeld nicht verliert. Auf den Tabellenletzten Laiz hat der FCK noch sechs Punkte Vorsprung. Die Gäste sind auswärts auf Unentschieden programmiert. Der Tabellenachte spielte in der Fremde schon fünfmal unentschieden.

FV Altshausen – SV Bad Buchau (So., 15 Uhr; 1:5). - Aus dem Hinspiel hat Altshausen noch einiges gutzumachen. Die 1:5-Niederlage war bitter. Beide Mannschaften haben Probleme in der Defensive. Deshalb ist mit einigen Toren zu rechnen. Die Gäste haben auswärts erst einen Sieg eingefahren. Die Hausherren haben aber ihrerseits auch erst einmal gewonnen. Die Tagesform wird wohl die Partie entscheiden.

SGM Blönried/SV Ebersbach – FV Neufra/D. (So., 15 Uhr; 2:3). - Mit 19 Punkten ist der Aufsteiger im Soll. Ein Polster von acht Punkten auf einen Abstiegsplatz sollte aber nicht dazu führen, dass die Platzherren zu sorglos auftreten. Die Gäste haben noch Ambitionen auf den Titel. Fünf Punkte Rückstand sind durchaus aufholbar. Voraussetzung ist aber ein Dreier im zehnten Auswärtsspiel. Bisher klappte es schon sechsmal in der Fremde. In der Offensive sind beide Clubs wohl gleichwertig. Vorteile hat der FVN in der Defensive. Die Platzherren kassierten schon 38 Gegentore.

TSG Rottenacker – Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr; 6:4). - Im Hinspiel konnten die Fans zehn Treffer bejubeln. Mittlerweile hat sich die Situation gedreht. Die Hausherren weisen bisher nur zwei Saisonsiege auf und stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Gäste sind nach schwachem Start auf Rang sieben vorgerückt. Fünf Auswärtssiege gab es für die Sportfreunde bisher. Der sechste Sieg ist bei der TSG fest eingeplant.

FV Bad Schussenried – FC Laiz (So., 15 Uhr; 5:0). - Diese Partie ist eine klare Sache - auf dem Papier. Der Tabellenerste empfängt das Schlusslicht. Alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Überraschung. Im Hinspiel unterlag der FC klar mit 0:5. Ein ähnliches Ergebnis wird auch am Sonntag erwartet. Die imposante Heimbilanz der Violetten (sechs Siege, ein Remis, 18:9 Tore inm sieben Spielen) spricht für sich.

SV Hohentengen – SG Altheim (So., 15 Uhr; 1:1). - Beide Mannschaften tummeln sich im Tabellenmittelfeld. Da vorerst keine Abstiegssorgen zu befürchten sind, könnte es ein Vergleich mit offensiver Ausrichtung geben. Ein Remis wie im Hinspiel will Hohentengen vermeiden. Der vierte Heimsieg sollte den einstelligen Tabellenplatz sichern.

Verlegt: SV Uttenweiler – SV Sigmaringen (18. Apr., 18.30 Uhr)