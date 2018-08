Der FC Ostrach hat nichts zu verlieren

Nach dem überraschenden 3:1-Erfolg in der ersten Runde des Pokals des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) gegen Wangen empfängt der FC Ostrach am Dienstagabend, um 18.30 Uhr, den Oberligisten 1. Göppinger SV. Die Göppinger siegten am vergangenen Wochenende, zum Start in die Oberliga Baden-Würrtemberg, bei Normannia Gmünd mit 1:0 - durch ein Tor des Ex-Albstädters und Ex-Pfullendorfers Kevin Dickelhuber.

Eine Aufgabe, die fast größer nicht sein könnte wartet da auf die „Zebras“. „Eine richtig starke Mannschaft, die ich am Saisonende unter den ersten drei, vier, fünf Mannschaften in der Oberliga erwarte“, sagt Timo Reutter aus dem Ostracher Trainerduo. Im Spiel gegen den Göppinger SV muss das Trainergespann Reutter/Söllner - Christian Söllner wird just am Dienstag zurückerwartet - auf vier Spieler verzichten. Eugen Michel, Stefan Hornstein und Tenshi Kleiner sind im Urlaub, Ladislav Varady ist beruflich in München gebunden. Eine Tatsache, die Reutter aber nicht überbewertet. „Dafür stehen uns Johnny Irmler und Chris Luib zur Verfügung.“ Außerdem wollte Reutter das Abschlusstraining am Montag abwarten, ob es noch verletzte Spieler gibt. „Aber es ist okay, wenn der eine oder andere Spieler mal im Urlaub ist. Spieler haben wir genug. Am Freitag habe ich gedacht wir haben nur 16 Spieler im Training, dann waren es wieder 21. Und alle sind voll engagiert dabei“, lobt Reutter die Mannschaft.

Nicht nur er freut sich auf das Spiel gegen den Oberligisten. „Das ist natürlich für uns ein absolutes Highlight. Das habe ich den Spielern auch schon gesagt. Es ist ein Spiel, in dem wir absolut nichts zu verlieren haben. Göppingen ist eine richtig starke Mannschaft, die im 4-4-2 spielt“, sagt Reutter. In der ersten Runde schalteten die Göppinger den TSV Berg mit 4:0 aus. „Ich habe mich beim TSV Berg über die Göppinger erkundigt“, sagt Reutter vielsagend. „Wir probieren jedenfalls unser Bestes. Alles, was möglich ist. Sechs, sieben Stück willst du halt in so einem Spiel nicht kriegen“, sagt Timo Reutter. „Trotzdem liegt unser Hauptaugenmerk natürlich auf dem Saisonstart am Freitag gegen den FV Ravensburg II.“

Mit der Vorbereitung bis jetzt ist Timo Reutter sehr zufrieden. Vor allem die Art und Weise wie die Mannschaft mitgezogen hat überzeugt ihn. „Obwohl ich nach Blitzturnier in Langenenslingen etwas Bauchschmerzen hatte“, gibt er zu. Doch im Laufe der Testspiele legte die Mannschaft den Schalter um, vor allem die klare Niederlage gegen Dettingen-Dingelsdorf habe ihre Wirkung gezeigt. „Nach dem 0:3 haben wir uns zusammenghesetzt und gesagt: So geht’s nicht.“ Einige Neuzugänge haben sich in die Mannschaft gespielt, wie Mirko Schiemann, bester Spieler des Späh-Cups, Stürmer Samuel Guglielmo und Yannick Ender. „Sammy ist genau so ein Stürmer wie wir ihn gesucht haben. Was er gegen Wangen gespielt hat, war phänomenal. Und Yannick hat sich absolut in die Mannschaft gespielt“, lobt Reutter die beiden. „Yannick wird heute sicher von Anfang an spielen“, kündigt Reutter an.

Freistoßtrick zum Auftaktsieg

Der 1. Göppinger SV kommt mit der Empfehlung eines 1:0-Sieges zum Ligaauftakt in Gmünd nach Ostrach. SV-Trainer Gianni Coveli agierte beim Ligaauftakt in einem klassischen 4-4-2, mit zwei Neuen in der Startelf, Innenverteidiger Marvin Leonhardt und Tarik Serour auf dem linken Flügel. Gegen den tief stehenden Aufsteiger benötigte Göppingen einen Abwehrfehler zur ersten Chance. Göppingen selbst, so Augenzeugen, leistete sich Fehler im Aufbau und im Defensivverhalten, doch Gmünd konnte die Räume, die sich im Rücken der hochstehenden SV-Viererkette ergaben, nicht zu Toren zu nutzen. Mit etwas Glück überstand Göppingen diese Phase in Halbzeit eins. Kevin Dickelhuber hatte Göppingen in Führung gebracht. „Das haben wir heute morgen einstudiert“, jubelte der Torschütze über das Zusammenspiel mit Serour und Botta, das beim morgendlichen Anschwitzen an der Hohenstaufenstraße eingeübt worden war. Die Normannia-Defensive hatte mit einem Distanzversuch gerechnet, doch Tarik Serour bediente Botta, der den Ball in den Strafraum zu Kevin Dicklhuber lupfte, der zum 0:1 traf (27.). Im zweiten Abschnitt verwaltete Göppingen die Führung.