Der FC Ostrach bricht den Heimfluch

Der FC Ostrach hat den Heimfluch in der Fußball-Landesliga beendet und am Freitagabend den Tabellenletzten SG Kißlegg mit 2:1 (1:0) besiegt. Damit verbessert sich Ostrach vorübergehend auf Rang zwei, Kißlegg bleibt punkteloses Schlusslicht.

Früh muss der FC Ostrach wechseln. Nach einer Zerrung geht Simon Fischer raus, Ladislav Varady kommt für ihn ins Spiel. Ostrach lässt sich auch von der ruppigen Gangart der Gäste nicht aus dem Konzept bringen, zeigt ein gutes konzentriertes Spiel.

Nach einem Foul an Mirko Schiemann verwandelt Markus Gipson den Elfmeter sicher zur 1:0-Führung für die Gastgeber (21.). Ansonsten ist die erste Halbzeit recht chancenarm, Ostrach tut nicht mehr als nötig, Kißlegg kann einfach nicht. Bis zur 30. Minute, doch Johnny Irmler blockt den Schuss eines Gästespielers gerade noch. Nun verpassen es die Ostracher zu erhöhen. Gipson spielt am Fünfmeterraum auf Zimmermann, doch der gerät in Rücklage und schaufelt das Leder übers Tor (33.). Das war’s in Halbzeit eins.

Aus der Pause kommt Ostrach wach und präsent. Andreas Zimmermann trifft mit einem Schuss das Außennetz (47.), Ostrach beherrscht nun das Spiel, verpasst es aber nachzulegen - bis zur 59. Minute. Gipson tritt einen Freistoß aus halblinker Position und fast 30 Metern Torentfernung, der Ball setzt einmal auf und Kißleggs Torwart Kible sieht nicht gut aus - 2:0 für die Zebras. Immer wieder verpasst es Ostrach nun nachzulegen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Als die Hintermannschaft des FCO einmal nicht im Bilde ist, verkürzt Tobias Kug auf 1:2 (70.). Doch nur eine Minute später bringt sich der Aufsteiger wohl um alle Chancen. Nach einem Foul von Fabian Nadig lamentiert Kant, schlägt den Ball weg - und sieht Gelb-Rot (71.). Der FCO verpasst es, das 3:1 zu erzielen. Ostrach muss dann einen weiteren Tiefschlag hinnehmen, Nach einem Foul an Zimmermann am Sechzehnmeterraum stürzt dieser so unglicklich, dass er sich an der Hand verletzt, raus muss und später vom Krankenwagen abgeholt wird. Gebhart hat die beste Chance zum 3:1, doch dieses Mal ist Kible auf dem Posten (82.). Und am Ende hat der FCO Glück, doch noch mit einem Dreier aus der Partie zu gehen: Ostrachs Irmler will den Ball auf Torwart Löffler zurückspielen, spielt ihn aber genau Krug in die Füße, doch dieser ist so perplex, dass er nichts Vernünftiges zustande bekommt und den Ball nicht kontrollieren kann (89.).