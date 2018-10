Der FC Mengen wird vom TSV Berg überrollt

Was für Ansage des TSV Berg! Der Aufstiegsfavorit in der Fußball-Landesliga zeigte sich am Samstagnachmittag einmal mehr in absoluter Torlaune. Gegen den FC Mengen gewann Berg mit 9:1. Durch den überzeugenden Sieg nutzte Berg die Niederlage des FV Biberach gegen den SV Kehlen aus und übernahm die Tabellenführung.

Vergangene Woche schoss Berg noch die TSG Balingen II mit 8:0 vom Platz, in dieser Woche musste Mengen dran glauben. Es war der fünfte Sieg in Serie für die Mannschaft von Trainer Oliver Ofentausek.

Überragender Mann aufseiten der Berger war am Samstag David Brielmayer mit vier Treffern. In der ersten Halbzeit schoss der Berger das 1:0, das 3:0 und das 5:0, in der zweiten Halbzeit ließ er noch das 8:0 folgen. „Das waren richtig tolle Tore, schön herausgespielt, nicht bloß Abstaubertore“, lobte Ofentausek seinen Vierfachschützen.

Auch Biggel trifft doppelt

Neben Brielmayer sorgte Jan Biggel mit seinen zwei Toren schon in der ersten Halbzeit für den vorentscheidenden 5:0-Vorsprung. Mengen hatte im Rafi-Stadion nicht den Hauch einer Chance. Und die Hoffnung, dass sich der TSV auf dem Pausenstand ausruhen würde, zerschlug sich auch schnell. Andreas Kalteis, Jannik Wanner und Brielmayer schossen Berg bis zur 73. Minute mit 8:0 in Front. Von Nachlassen war also nichts zu erkennen. „Letzte Woche war es für mich fast schon perfekt“, sagte Ofentausek mit Blick auf das 8:0 in Balingen. „Jetzt hat die Mannschaft aber noch eins draufgesetzt.“

An einem Tag, an dem alles klappte, passte dann auch das Comeback von Sabrin Sburlea inklusive Tor zum 9:0 dazu.

Dass es nicht zu null ausging und Mengens Alexander Klotz nach einem kleinen Patzer der Berger noch zum 1:9 kam, konnten am Samstag alle beim TSV locker verschmerzen. „Ich weiß nicht, ob es in der Landesliga schon mal zwei solche Siege in Folge gab“, staunte Ofentausek über seine Spieler. Der Lohn: Die erstmalige Tabellenführung in dieser Saison.