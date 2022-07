Der FC Mengen übt sich in Understatement

Die vergangene Saison 2021/2022 in der Fußball-Landesliga war für den FC Mengen herausragend. Platz drei, 61 Punkte aus 28 Spielen, 19 Siege, nur fünf Niederlagen. Es dürfte eine Menge Arbeit sein, an das Erreichte in der bevorstehenden Saison anzuknüpfen. Doch die Schwarz-Gelben gehen mit einem breiteren Kader in die neue Spielzeit und werden sicher die erklärten Favoriten aus Laupheim und Friedrichshafen ärgern wollen.

SSV Ulm als erster Höhepunkt

Um die gesteckten Ziele zu erreichen, muss die Mannschaft noch richtig arbeiten in den kommenden Wochen. Denn das Fazit des ersten Auftritts der noch jungen Saison fällt Trainer Miroslav Topalusic mit einem Augenzwinkern. „Wenn man sagt, dass man bei null startet, haben wir im Minus begonnen“, sagt der 53 Jahre alte Coach über die beiden Auftritte beim Wa-Re-Cup am vergangenen Samstag und lacht. Es ist das Lachen mit der die Gewissheit, dass es anders wird und schon im ersten Pflichtspiel des Jahres am Samstag in einer Woche, in der ersten Runde des WFV-Pokals gegen den SSV Ulm, sicher eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen wird.

„Ich glaube, dass die Auslosung unseren Jungs noch einmal einen Schub versetzt hat, denn das Spiel gegen den SSV Ulm will sich sicher keiner entgehen lassen. Da will jeder dabei sein“, ist der Trainer überzeugt. Für eine Extraportion Motivation haben die „Spatzen“ dabei selbst gesorgt. Eigentlich wollte der FC Mengen das Spiel aufgrund einer Vereinsverpflichtung am Samstagabend auf Freitag verschieben, doch Ulm stimmte der Verlegung nicht zu, sodass am Samstagnachmittag gespielt werden muss.

Fitnesstraining mit Wolfgang Lotzer

„Georg Bacher feiert am Samstagabend des Pokalspiels seinen 60. Geburtstag und die Mannschaft wird dort im Einsatz sein. Möglicherweise werden wir die Partie auf 14 Uhr verlegen müssen“, bedauert auch Mario Campregher, der im Rahmen der vergangenen Hauptversammlung des Vereins von seinem Posten als Sportlicher Leiter zurücktrat. Er wolle wieder mehr Zeit für sich haben, für die Familie, aber er bleibe Co-Trainer, so Campregher zur „Schwäbischen Zeitung“. Seinen Posten übernimmt Simon Weber.

Am Mittwoch vor zwei Wochen stieg die Mannschaft ins Training ein. Vier Einheiten pro Woche, davon eine Fitnesseinheit mit Wolfgang Lotzer, plus ein Spiel - so wollen sich die Mengener in Form für die am 6. August beginnende Landesligarunde bringen. „Wir wissen, dass wir für die Runde eine gute Substanz brauchen. Die Grundlagen dafür wollen wir mit einem guten Konditionstraining legen.“ Man wisse, dass die lange Saison nicht einfach werde, so Topalusic.

Fünf neue Spieler im Kader

Der Kader ist noch etwas breiter und besser aufgestellt als im vergangenen Jahr, sagen die beiden Trainer. Mit Eric Dehne, Bruder von Frank Dehne, und Levi Schlude, der eigentlich aus Rulfingen stammt, konnte der Verein zwei Spieler fürs Team gewinnen, die in den vergangenen Jahren die Ausbildung beim SC Pfullendorf durchliefen und zuletzt im Kader des F-Teams standen. „Die beiden tun uns gut, der Konkurrenzkampf wird größer. Ich muss nicht groß motivieren, das tun die Jungs schon selbst“, sagt Topalusic.

Dehne wird vor allem auf der Position des Innenverteidigers und auf der „Sechs“ eine Alternative sein, Schlude eher auf den defensiven Außen. „Mit Levi waren wir schon länger im Gespräch, wir sind froh, dass er nun zu uns kommt“, sagt Mario Campregher. Am Dienstag erhielt Miroslav Topalusic auch die Zusage von Stefan Haiß, Bruder von Niklaus Haiß und zuletzt bei den A-Junioren des SSV Ulm spielend. „Nach derzeitigem Stand kommt er zu uns. Er ist ebenfalls ein Spieler für die Außenbahnen, offensiv, aber auch defensiv“, sagt Topalusic.

Uwe Willbold hört auf

Außerdem rücken perspektivisch aus den A-Junioren Ludwig Schaut, Bruder von Konrad Schaut, und Arkin Sibak auf. „Beide machen die Vorbereitung mit, sollen Erfahrungen sammeln.“ Beide seien beim Kader, um zu lernen und noch sei die erste Elf für beide ein Stückchen entfernt.

Seine Kickschuhe an den Nagel gehängt hat Uwe Willbold, der seinen Lebensmittelpunkt nach Mochenwangen verlegt hat und in Zukunft beruflich zu stark eingespannt ist, um seine Fußballkarriere zu verlängern. Verlassen hat den Verein auch Burak Ari (TSV Aach-Linz), kürzertreten muss - auch beruflich bedingt - Yannik Merk. „Yannik ist bei der Polizei in Ulm, im Schichtdienst und kann nicht so oft trainieren“, sagt Topalusic. „Er bleibt aber im Kader und wird sicher seine Einsätze haben“, sagt der Trainer.

Starke Saison 2021/2022

Die kurze Pause beinhaltet Vor- und Nachteile gleichermaßen. Da sind sich auch die Mengener einig. „Klar hätten wir vielleicht gerne ein bisschen mehr Pause gehabt, aber auf der anderen Seite ist der Verlust der Fitness nicht so groß“, sagt Campregher, der derzeit nach einer Hüft-Operation eine vierwöchige Reha in Bad Saulgau absolviert.

Die Ziele steckt der FC Mengen in der bevorstehenden Saison trotz des starken Abschneidens in der Saison 2021/2022 nicht so hoch, stapelt fast ein bisschen tief. „Das war natürlich sensationell. 13 Siege zum Auftakt Tabellenführer“, sagt Campregher. Und auch Trainer Miro Topalusic verweist jegliche andere Zielsetzung ins Reich der Fabeln.

Duschcontainer sind da

„Für uns ist entscheidend, dass die Arbeit im Vorstand, mit den Trainern und der Mannschaft passt und dass wir die gute Infrastruktur weiter ausbauen“, sagt auch Campregher. „Gerade heute Morgen habe ich erfahren, dass inzwischen auch die Umkleide- und Duschcontainer angekommen sind. Unser Ziel ist es, dass sie bis zum Ulm-Spiel in Betrieb sind.“

An eine zu hohe Erwartungshaltung auch von Seiten der Zuschauer und des Umfeldes glaubt Campregher indes nicht. Die Zuschauer und das Umfeld wissen, glaube ich, ganz gut, was sie erwarten können. Nur weil wir Dritter waren, haben wir jetzt nicht das Ziel aufzusteigen.“ Auch in dieser Saison gelte: Wir wollen dabei bleiben und uns weiter in der Liga etablieren“, sagt Campregher.