Der FC Mengen kann es auch auswärts

Einen guten Tag hat der FC Mengen am Freitagabend in Albstadt erwischt. Am Ende hieß es 2:2. Nach den deutlichen Niederlagen bei den Spitzenteams in Weiler (1:6) und in Laupheim (1:7) endlich mal ein gutes Resultat gegen eines der großen drei Teams in der Fremde. „Das war ein intensives Spiel, hochklassig, es ging hoch und runter, das war sicher toll für die Zuschauer“, lobt FCM-Coach Miro Topalusic die Werbung für den Fußball an diesem Abend. „Ein Punkt, der für den Kopf meiner Spieler richtig wichtig war.“

Dabei war das Zustandekommen des ersten Tors für Albstadt und des zweiten Tors für Mengen durchaus das Resultat von Fehlern. „Dominic will den Ball klären, schlägt aber leider eine Kerze. Und bei unserem Ausgleich verfehlt bei einem Rückpass der FCA-Torwart den Ball...“, schilderte Topalusic das Slapstick-Tor zum 2:2 für Mengen. „Aber auch den zweiten Treffer gegen uns müssen wir besser verteidigen. Wir haben den Ball und verlieren ihn im Mittelfeld.“ Positiv sei, dass seine Mannschaft einen 0:2-Rückstand aufgeholt habe. „Quasi anders herum wie in Trillfingen, als wir einen 2:0-Vorsprung verspielt haben.“

Dagegen sei der Treffer zum 1:2-Anschluss für Mengen schön herausgespielt gewesen. „Nach einem langen Ball von Kevin Hartl aus der Abwehr kam der Ball zu Ladislav Varady, der den Ball mit der Brust mitgenommen hat und glänzend David Bachhofer bedient hat.“ Am Ende hatten beide Mannschaften noch die Chance zum Siegtreffer. Für Mengen rettete einmal Dominic Merk, als er einen Freistoß aus dem Winkel kratzte. Topalusic: „Den hat er super gehalten.“, zum anderen klatschte ein Freistoß an die Latte.

Doch auch Mengen hatte die Chance zum Sieg. Einmal lief David Bachhofer mehr oder weniger alleine aufs Tor zu, wurde aber von einem FCA-Verteidiger zu Fall gebracht. „Der Schiri hat das wohl leider nicht gesehen, weil er schlecht stand, ich habe es von der Seite gesehen, hatte die bessere Position“, erinnert sich der Mengener Trainer. Und nach einem Standard von der linken Seite kamen gleich mehrere Mengener aus dem Gewühl zum Abschluss, scheiterten aber an Albstadts Schlussmann. „Am Ende hätte das Pendel auf beide Seiten ausschlagen können. Aber das Spiel hätte auch keinen Verlierer verdient gehabt. Das haben sowohl Alex (Eberhart, Trainer des FC Albstadt, die Red.) als auch ich bei der Pressekonferenz gesagt.“

Am kommenden Samstag, 18 Uhr, steht für den FC Mengen nun das Derby gegen Ostrach an. „Natürlich wollen wir am Samstagabend drei Punkte einfahren und uns im Tabellenmittelfeld weiter verbessern“, kündigt Miroslav Topalusic an. Trotzdem warnt er davor, Ostrach zu unterschätzen. „Ein Derby, in dem der Ausgang immer eng war.“