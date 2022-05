Der FC Mengen hat das Toreschießen geübt

Im vorletzten Heimspiel der Ausftiegsrunde der Fußball-Landesliga empfängt der FC Mengen am Samstag (15 Uhr, Ablachstadion) die TSG Balingen II.

Seit über drei Spielen, seit 339 Minuten, wartet der FC Mengen nun auf ein Tor in der Fuußball-Landesliga. Dem 0:2 in Riedlingen folgten torlose Auswärtsunentschieden in Albstadt und Weiler. Da kommt ein Heimspiel gerade richtig, auch wenn es gegen die TSG Balingen II ist, gegen die es in der Hinrunde eine deutliche 1:4-Niederlage gab. Mit einem Sieg könnte der FC Mengen gegen Balingen II einen großen Schritt Richtung Platz vier machen. „Das ist das Ziel. Balingen II ist genau wie Ravensburg II eine spielstarke Mannschaft, die - wie wir - Fußball spielen will. Ich hoffe, es wird ein richtig gutes Spiel. Vor allem hoffe ich, dass wir wieder das Tor treffen.“ Deshalb hat Topalusic in den vergangenen Tagen Torschusstraining üben lassen.

„Ich glaube, ich habe noch nie so häufig Torschusstraining gemacht wie in den vergangenen beiden Wochen“, sagt Topalusic und lacht. Vor allem aus Spielsituationen heraus durften die Schwarz-Gelben ihre Zielgenauigkeit mit dem Runden aufs Eckige auf die Probe stellen. „Flanken, Bälle zuspielen und Abschluss. Was es so gibt. Ich hoffe, dass das auch Früchte trägt.“

Das Hinspiel (1:4) ist für den Mengener Trainer kein Maßstab. „Da waren wir coronageschwächt. Wir haben verdient verloren. Aber das Spiel war kein Maßstab für mich“, sagt Topalusic.

Personell sieht es wieder besser aus für die Mengener. Ein Gutteil der Spieler, das am vergangenen Wochenende fehlte, steht wieder zur Verfügung. „Es fehlen nach wie vor die Langzeitverletzten Max Schuler und Patrick Klotz, Jonas Renger ist im Urlaub“, sagt Megens Trainer Miroslav Topalusic.

„Leider sind Dennis Ivanesic und Kevin Hartl angeschlagen, denn eigentlich wollte ich mit der gleichen Elf beginnen wie in Weiler“, sagt Topalusic, der dann bei Bedarf gerne von der Bank gewechselt hätte. „Aber es sieht insgesamt besser aus als in Weiler am vergangenen Wochenende.“