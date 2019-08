Der FC 99 steht auf dem Prüfstand

Wiederum eröffnet eine Samstagspartie den Spieltag in der Kreisliga A 2 und erneut ist der SV Bronnen beteiligt. Am vergangenen Samstag verhinderte eine durchwachsene erste Halbzeit den Sieg gegen die SGM Alb-Lauchert. Dieses Mal geht es zum Derby nach Sigmaringen. Der FC Ostrach II bekommt es mit dem nächsten Aufsteiger zu tun. Spitzenspiele warten auch in Laiz und Bad Saulgau auf die Fans.

SV Sigmaringen – SV Bronnen (Sa., 17.30 Uhr). - Vor fünf Jahren und - kurioserweise auch an einem Samstag - standen sich beide in einem Pflichtspiel zuletzt gegenüber (2:0). Am vergangenen Wochenende war für beide der Start etwas holprig. Trotz guter Leistung mussten sich die Kreisstädter in Bad Saulgau geschlagen geben, während Bronnen auf eigenem Platz gegen Alb-Lauchert nicht über ein 1:1 hinauskam. Die Ulmer-Truppe spielt sich so langsam ein. Bronnen hat eine gute zweite Halbzeit gegen die SG Alb-Lauchert hingelegt. Eine ähnliche Leistung ist nun erforderlich.

FC Laiz – SV Braunenweiler (So., 15 Uhr). - Keine Begegnung zwischen beiden gab es in den vergangenen zehn Jahren. Der Absteiger war am vergangenen Wochenende auf dem Heuberg und verlor in den letzten Sekunden trotz einer sehr guten Leistung noch mit 2:3. Wiedergutmachung ist angesagt gegen einen SV Braunenweiler, der seinerseits dank eines Steuer-Elfmeters siegte.

FC Ostrach II – SG Frohnstetten/Storzingen (So., 15 Uhr). - Vor zwei Jahren gab es in einem Freundschaftsspiel in Frohnstetten zwischen beiden ein 4:1. Der Gastgeber hat den klaren Auftaktsieg im Rücken (3:0 in Hochberg). Auch Frohnstetten/Storzingen startete mit einem Sieg in die Saison. Am Sonntag werden beide mal abwarten, um nicht gleich ins Hintertreffen zu geraten.

SV Bolstern – SV Hochberg (So., 15 Uhr). - Vor nicht allzu langer Zeit trennten sich beide im Stadtpokal mit 2:2. Doch beide brauchen, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen, mehr als nur einen Punkt. Bolstern holte am vergangenen Sonntag immerhin einen 0:2-Rückstand in Vilsingen auf, verlor aber dennoch, während Hochberg zu Hause gegen Ostrach II chancenlos war.

SGM Alb-Lauchert – FC Inzigkofen/Vil./Eng (So., 15 Uhr). - Beide Mannschaften zeigten am vergangenen Wochenende eine ansehnliche erste Halbzeit. In Durchgang zwei war es in Bronnen eine durchwachsene Partie. Die letzten beiden Begegnungen dieser beiden Mannschaften endeten mit Siegen der Hausherren, die aber in der Vorsaison 13 Gegentore schlucken musste. Es wird diesmal eine reizvolle Begegnung.

SG TSV Scheer/SV Ennetach – SC Türkiyemspor Saulgau (So., 15 Uhr). - Phasenweise überlegen konnte Scheer in den letzten Sekunden aus Sigmaringen wenigstens noch einen Punkt mitnehmen. Nun geht es gegen einen ähnlichen Gegner. Unter der Woche hat Trainer Jochen Wenger sicher auf die Fehler hingewiesen, der Gastgeber wird sie gegen Türk Gücü nicht wiederholen. Der Gast kommt mit der Empfehlung, den SV Sigmaringen besiegt zu haben. So früh in Form war der SCT nicht immer. Die Michel-Truppe rechnet sich in Ennetach etwas aus.

FV Bad Saulgau – SPV Türk Gücü Sigmaringen (So., 15 Uhr). - An die letzten beiden Spiele wird sich Türk Gücü nicht gerne erinnern. Gegen den FVS gab es deutliche Abfuhren. Dieses Mal wird es eine andere Partie. Türk Gücü kommt mit der Vorgabe, den jungen Wilden aus Bad Saulgau nicht ins offene Messer zu laufen. Türk Gücü hat aber auch Mittel, dem FVS zuzusetzen.

FV Fulgenstadt – SV Renhardsweiler (So., 15 Uhr). - Bis auf einmal gingen die Vergleiche zuletzt immer knapp aus. So früh in der Saison sich mit Lokalkämpfen auseinander zu setzen hat den Vorteil, dass es gleich in die Vollen geht. Fulgenstadt würde zu gern die drei Punkte behalten. Renhardsweiler hat gegen Bad Saulgau Paroli geboten und hätte nichts dagegen, zu Hause zu siegen.