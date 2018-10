Der dritte Sieg im dritten Spiel

Die Verbandsligamannschaft der Tischtennisfreunde Altshausen eilt weiter von Sieg zu Sieg. Nach den beiden Auswärtserfolgen zum Auftakt gab es nun auch im ersten Heimspiel der Saison einen Sieg. Altshausen bezwang den Angstgegner von einst, den TTC Tuttlingen am Samstag mit 9:6.

Erklärtes Saisonziel war der Klassenerhalt. Doch auch im dritten Spiel der Vorrunde zeigten sich die Tischtennisfreunde in ausgezeichneter Verfassung und schlugen Tuttlingen 9:6. Das ist neu, denn seit über zehn Jahren konnte Altshausen dieses Team nicht mehr bezwingen. Allerdings trat Tuttlingen in dieser Saison noch nie in Bestbesetzung an, so auch am Samstag. Die Doppel begannen für die Tischtennisfreunde verheißungsvoll. Ocko/Zech hatten mit Fader/R. Kohler keine Mühe (3:0). Mit dem gleichen Ergebnis punkteten Blanar/Novotny gegen A. Kohler/Schmitz. Narr/Toth wehrten sich energisch gegen das Spitzendoppel Stickel/Schärrer, kamen jedoch über ein 1:3 nicht hinaus, sodass Altshausen eine 2:1-Führung mit in die Einzel nahm.

Altshausens Führungsspieler Petr Ocko wusste beim 3:1 über Niki Schärrer zu gefallen, während Damian Zech sich trotz ausgezeichneter Leistung Tuttlingens überragender Nummer eins Detlef Stickel beugen musste (1:3). Dann fand Gabor Toth gegen Andreas Kohler überhaupt nicht ins Spiel (0:3), doch Frantisek Blanar gewann in gewohnt kämpferischer Weise gegen Thomas Fader und rang diesen im Entscheidungssatz mit 11:6 nieder. Am dritten Paarkreuz brachten Petr Novotny (3:0 gegen Ralf Kohler) und der sichere Christian Narr (3:1 gegen Markus Schmitz) die TTF Altshausen zum Ende der ersten Einzelrunde mit 6:3 in Front. Die Weichen waren auf Sieg gestellt.

Jetzt geht’s gegen Donzdorf

In den Spitzenduellen wurde Petr Ockos energischer Widerstand, den ersten Satz verlor er unglücklich mit 16:18, vom sicher blockenden Detlef Stickel gebrochen (0:3). Parallel wuchs Niki Schärrer mit risikoreichem Spiel über sich hinaus und so musste der bisher so erfolgreiche Damian Zech ihm zum Sieg gratulieren (0:3). Als dann jedoch Gabor Toths Gegner Thomas Fader verletzt aufgab und Frantisek Blanar seine Serie ungeschlagener Spiele gegen Andreas Kohler mit 3:1 fortsetzte - Blanar feierte den sechsten Einzelsieg der Saison im sechsten Spiel - war der achte Zähler und damit ein Unentschieden bereits gesichert. Zwar vermochte es Petr Novotny nicht, Markus Schmitz zu bezwingen (0:3), doch Kapitän Christian Narr holte mit 11:8, 21:23, 11:6 und 11:3 den umjubelten Siegpunkt und lässt damit die Tischtennisfreunde weiterhin von einer erfreulichen Saison träumen.

In zwei Wochen kommt nun die ebenfalls ungeschlagene TG Donzdorf zum Spitzenspiel nach Altshausen, die ihre bisherigen drei Spiele hoch gewinnen konnte. Dann werden die TTF Altshausen und ihre Anhänger sehen, wohin die Reise geht.