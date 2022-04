Der DAV ist hervorragend aufgestellt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Lockerung der Corona-Vorgaben konnte die DAV-Hauptversammlung 2022 zur Freude der Mitglieder wie gewohnt in der Gaststätte der Kleintierzüchter stattfinden. Obwohl das Virus auch beim DAV Spuren hinterlassen hat, bezeichnete der Vorsitzende der Sektion Bad Saulgau, Hans-Peter Hauser, das Jahr 2021 als gutes Jahr. So konnte er einen Zuwachs um 56 Mitglieder auf jetzt 755 vermelden, den höchsten Mitgliederstand in der Geschichte des Vereins.

Eine weitere positive Meldung: Im kommenden Jahr feiert die Sektion das hundertjährige Jubiläum ihrer Gründung, für das bereits eine Chronik im Entstehen und eine mehrtägige Ausfahrt für die Mitglieder geplant ist. Weniger erfreulich waren die Nachrichten bezüglich der Kletterwand, die nach einem Antrag des DAV in die neue vierteilige Sporthalle integriert werden sollte. Da die Deckenhöhe nicht passe, müsste sie an der Außenwand montiert werden. Ein schwieriges Unterfangen, für das noch Gesprächsbedarf mit den Verantwortlichen besteht.

Die Klimaschutzbeauftragte des Vereins, Waltraud Gebhardt, hatte alarmierende Zahlen zur rasant voranschreitenden Klimaerwärmung parat. Aus diesem Grund habe der Bundesverband des DAV entschieden, bis 2030 klimaneutral zu werden, was die Sektionen umzusetzen haben. Schatzmeister Siegfried Gindele wiederum hatte erfreuliche Nachrichten zu vermelden. Er konnte ein gutes Kassenpolster verbuchen, da coronabedingt deutlich weniger Ausgaben als erwartet anfielen. Auf die Grußworte von Gemeinderätin Marika Marsovszki, die die Bürgermeisterin vertrat, sowie von Abordnungen der Sektion Mengen und Bad Waldsee folgte die einstimmige Entlastung aller Vorstandsmitglieder. Beim Tagesordnungspunkt „Wahlen“ erhielt der bisherige Jugendreferent Markus Bauser erneut das volle Vertrauen der Mitglieder. Nicht mehr zur Wahl stellte sich Waltraud Schweizer, die über zehn Jahre die Mitgliederverwaltung innehatte. Ihr Nachfolger wurde Dr. Thomas Birkle, der sich auch als neugebackener Wanderleiter vorstellte. Zusammen mit Waltraud Schweizer verabschiedete der Vorsitzende Hans-Peter Hauser Günther Gerstetter als Kassenprüfer, der zehn Jahre die Kasse geprüft hatte sowie den langjährigen Tourenführer Otto Selg. Auf eine vierzigjährige Mitgliedschaft konnten acht und auf fünfzig Jahre sechs Mitglieder zurückblicken.