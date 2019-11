Der Bagger nagt am Schwesternhaus

Den Einweihungsfeierlichkeiten für den neuen Kindergarten in Braunenweiler am vergangenen Sonntag folgten gleich vier Tage später die Abbrucharbeiten am bisherigen Kindergarten – dem 1931 gebauten „Schwesternhaus“. Auf dem damit frei gewordenen Platz erstellt die Stadt Bad Saulgau in den nächsten Monaten das vierte Bauteil der neuen Kindertagesstätte für die Stadtteile Braunenweiler, Bondorf und Renhardsweiler.

Am 9. Oktober 1932 nahm der Kindergarten seinen Betrieb auf, die barmherzigen Schwestern aus Reute bekamen den Auftrag zur Betreuung der Kindergartenkinder. Der Kindergarten war 1941, der genaue Zeitpunkt ist nicht dokumentiert, von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) übernommen worden. In der Folgezeit bis zum Kriegsende waren im Kindergarten und in der Krankenpflege anstelle der Nonnen dann NS-Frauen, sogenannte „braune Schwestern“, im Einsatz. 1947 kamen die Ordensschwestern zurück und waren bis Anfang Oktober 1962 in dem Haus tätig. Im Anschluss übernahm dann Marianne Rauh den Kindergarten selbstständig und führte ihn bis zu ihrem Ruhestand 1994 weiter. 2007 feierte der Kindergarten sein 75-jähriges Bestehen.

Sportheim im Obergeschoss

Die ehemalige Schwestern-Wohnung im oberen Stock wurde nach dem Auszug der Nonnen von wechselnden Familien als Übergangsbleibe gemietet. Ab 1978 wurde die Wohnung dem Sportverein SVB Braunenweiler als Sportheim zur Verfügung gestellt und von Vereinsmitgliedern bis 1979 in Eigenleistung entsprechend um- und ausgebaut. Diese Nutzung endete 2011 mit der Einweihung des neuen Vereinsheims.

Der 1966 aufgrund gestiegener Kinderzahlen um einen Erweiterungsbau vergrößerte Kindergarten Braunenweiler blieb ansonsten bis heute weitgehend unverändert. Er entsprach schon lange nicht mehr den baulichen und pädagogischen Anforderungen und wurde nun abgerissen, um Platz für den vierten Neubau der modernen Kindertagesstätte zu schaffen, der voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres bezugsfertig wird. Während der bisherige Kindergarten in Braunenweiler unter städtischer Regie lief, steht die neue dreigruppige Einrichtung in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde. Hausherr und Investor ist die Stadt Bad Saulgau.