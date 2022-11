Bei der nächste Veranstaltung der Kabarett- und Mundarttage in Bad Saulgau stehen Uli Boettcher und Bernd Kohlhepp auf der Bühne. Los geht’s im Stadtforum mit „Denn sie wissen (noch) nicht was sie tun“ am Sonntag, 13. November, um 19 Uhr. Hausöffnung ist um 18 Uhr.

Die Veranstalter versprechen einen Abend wie eine Wundertüte. Das Programm hält erstaunliche Überraschungen parat – vor allem solche, von denen nicht einmal Boettcher und Kohlhepp etwas wissen, heißt es in der Pressemitteilung. Die beiden Vollblut-Kabarettisten stürzen sich in ein Duell, in dem die Fetzen fliegen und kein Auge trocken bleibt. Kohlhepp und Boettcher zelebrieren die große Kunst des Improvisierens in einer Abendshow, heißt es weiter. „Bringen Sie Ihre Fotos mit, wenn Sie diese nicht ohnehin auf dem Handy bei sich haben“, laden die Veranstalter das Publikum zum Mitmachen ein. „Schicken Sie Ihre Fotos oder SMS an die von den Künstlern am Abend genannte Adresse. Die beiden werden sie zum Ergötzen ihrer Zuschauer in ihr Programm mit einbauen.“

Kohlhepp und Boettcher sind beide jeweils Haupt-Preisträger des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis (2012 und 2014). Karten im Vorverkauf kosten 22 Euro, ermäßigt mit SZ-Abokarte: 20 Euro und an der Abendkasse 24 Euro. Der Kartenvorverkauf läuft über die Tourist-Information, Hauptstraße 56, Bad Saulgau, Telefon 07581 / 20 09 15, der „Schwäbischen Zeitung“ Ravensburg, Telefon 0751 / 29 55 57 77 online sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.