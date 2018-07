„Den Kontakt zu den Unternehmern vor Ort stärken

Schulen, Straßen, Stadtsanierung, Umweltschutz: In einer Serie macht die SZ aktuelle städtische Themen transparenter. Bürgermeisterin Doris Schröter und Mitarbeiter der Stadt stehen dazu Rede und Antwort. Thema heute: Wirtschaftsförderung.

SZ: Frau Boos, Sie sind bei der Stadt seit März als Leiterin des Fachbereichs 1 neben anderen Aufgaben auch für die Wirtschaftsförderung zuständig?

Ilona Boos: Richtig, aufgrund meines berufsbegleitenden Studiums zum Wirtschaftsförderer (VWA) bin ich zusätzlich mit dieser Aufgabe betraut worden. Mein Mitarbeiter Thomas Schäfers und ich sind zentrale Ansprechpartner in der Stadtverwaltung für Unternehmer aus Bad Saulgau. Wir nehmen Anfragen entgegen und – sofern wir nicht sofort selbst weiterhelfen können – sorgen wir dafür, dass die Unternehmen schnell eine Antwort bekommen. Wir koordinieren Anfragen und sind sozusagen der Lotse durch die Verwaltung. Darüber hinaus wollen wir natürlich auch verschiedene eigene Projekte auf die Beine stellen.

SZ: Welche Projekte sind das?

Boos: In Zusammenarbeit mit der „Imakomm Akademie“, die unser Einzelhandelskonzept erstellt, haben wir ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. Leider konnten aufgrund der angespannten Haushaltslage weniger personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, als ursprünglich vorgesehen waren. Dennoch werden wir versuchen, unser Konzept umzusetzen und uns zunächst auf wenige Projekte konzentrieren.

SZ: Wie sehen diese wenigen Projekte aus?

Boos: Als ersten Schritt werden wir eine Befragung der Bad Saulgauer Unternehmen starten, da wir unsere zukünftigen Maßnahmen an den Wünschen unserer „Kunden“ ausrichten möchten. In den nächsten Tagen werden die Unternehmen Post von uns bekommen. Wir freuen uns über hoffentlich viele Rückmeldungen. Da eine unserer zentralen Aufgaben in der Bestandspflege bereits existierender Unternehmen liegt, werden wir mit Betriebsbesuchen den Kontakt zu den Unternehmern vor Ort zu stärken. Geplant sind Veranstaltungen und Workshops für Unternehmer in Bad Saulgau. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Netzwerkarbeit und Kontaktpflege zu überörtlichen Organisationen wie der Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft Landkreis Sigmaringen (WIS), der IHK, Banken, Behörden, und natürlich die Zusammenarbeit mit anderen städtischen Unternehmen wie Sonnenhof-Therme und Tbg.

SZ: Welche Zielsetzung wird damit verfolgt?

Boos: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Einzelhandelsstandort Bad Saulgau noch besser zu positionieren und zu vermarkten. Bad Saulgau hat für Unternehmen und vor allem deren Mitarbeiter vieles zu bieten, und diese Vorteile gilt es, herauszuheben. Für die Unternehmen vor Ort wollen wir aber auch einen ganz praktischen Nutzen bieten. Wir wollen aktiv auf die Unternehmen zugehen und unsere Unterstützung anbieten. Jedem Unternehmen oder Existenzgründer, der sich an uns wendet, wird weitergeholfen, sei es nun von uns selbst, sei es von anderen Akteuren in der Verwaltung oder von einem unserer Netzwerkpartner. Und auch unsere Veranstaltungen und Workshops werden praxisorientierte Themen beinhalten.

SZ: Mit der WIS entsteht parallel eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen, an der auch die Stadt Bad Saulgau beteiligt ist. Wie sehen hier die Schnittmengen aus?

Boos: Die WIS ist für den gesamten Landkreis tätig, während die städtische Wirtschaftsförderung sich speziell um die Bedürfnisse der ortsansässigen Unternehmen und den Standort Bad Saulgau kümmert. Darüber hinaus hat die WIS Aufgaben, die wir hier vor Ort gar nicht alleine leisten können oder aber für einzelne Kommunen unserer Größenordnung gar keinen Sinn machen. Umso wichtiger ist jedoch, dass mit der städtischen Wirtschaftsförderung die WIS jetzt auch hier in Bad Saulgau einen Ansprechpartner hat. Dies erleichtert Kooperationen. Von einer guten Zusammenarbeit werden alle Partner profitieren.