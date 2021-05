Dem Steg in Wagenhausen droht das Aus

Der Steg am Wagenhauser Weiher, dem beliebten Bad Saulgauer Angel- und Badegewässer, ist eine der nicht sehr zahlreichen Attraktionen an diesem Natursee mit Liegewiese.

Am Donnerstag entscheidet der Technische Ausschuss darüber, ob der Steg abgebaut wird. Die Verwaltung schlägt den „Rückbau“ vor, nachdem ein Bürgermeister in Hessen nach einem Badeunfall von einem Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde.

Drei Kinder waren im Sommer 2016 beim Spielen am Dorfteich ertrunken. Die haftungsrechtlichen Folgen des Urteils stellen die Existenz des Stegs in Wagenhausen infrage.

Bürgermeisterin Doris Schröter ist nicht bereit, das Risiko solcher strafrechtlichen Konsequenzen bei einem möglichen Badeunfall am Wagenhauser Weiher zu tragen. Dass ihr Kollege für einen Badeunfall an einem Dorfteich wegen fahrlässiger Tötung von einem Gericht verurteilt wurde, wiegt für sie schwer.

Aus meiner Sicht wäre das der geringste Eingriff, das Haftungsrisiko wäre dann für uns überschaubar. Bürgermeisterin Doris Schröter

„Das ist vermutlich so ein Teich, wie wir ihn in Friedberg haben.“ Am Wagenhauser Weiher drängt sich die Haftungsfrage für die Bürgermeisterin aber am deutlichsten auf.

Um Klarheit in dieser Frage zu schaffen, müsste aus Sicht der Verwaltung der Steg abgebaut werden. „Aus meiner Sicht wäre das der geringste Eingriff, das Haftungsrisiko wäre dann für uns überschaubar“, so die Bürgermeisterin.

Welche Änderungen noch fällig sind

Alles andere möchte die Bürgermeisterin so belassen wie es ist, inklusive Umkleidemöglichkeiten und auch Dixi-WCs zum Verrichten der Notdurft würden während der Saison wieder aufgestellt.

Die sind notwendig, seitdem die am Weiher gelegenen Gaststätte Seestüble geschlossen ist und Badegäste die dortige Gaststätte nicht mehr benutzen dürfen.

Außerdem möchte die Stadt das Pachtverhältnis für eine weitere Nutzung des Weihers mit dem Besitzer des Weihers neu regeln. Eine solche Neuregelung ist bereits seit 2016 überfällig.

Warum der Steg weg muss

Ob es einen Steg gibt oder nicht ist laut Verwaltungsvorlage für die Bewertung der Bademöglichkeit von Bedeutung. Die Stadtverwaltung ist im Fall des Wagenhauser Weihers bereit, das Haftungsrisiko für eine Badestelle zu tragen. Dabei handelt es sich um ein frei zugängliches Gewässer, in dem Baden erlaubt ist.

Regelmäßige Sichtkontrollen, Badeinformationen und die Kontrolle der Sauberkeit und der Zugangsbereiche sind dafür ausreichend. Der springende Punkt: Badestellen dürfen keine Sprungeinrichtungen, Badestege oder Wasserrutschen haben.

Verfügt ein Gewässer über solche Einrichtungen, kann das Gewässer als „Naturbad“ gewertet werden. Das sieht eine verstärkte Betriebsaufsicht und den Bau von Sanitäreinrichtungen vor.

Im Klartext: Bei einem Unfall könnte ein Gericht zu der Meinung gelangen, der Steg mache den Wagenhauser Weiher zum Naturbad und die Stadt hätte die höheren Anforderungen an die Betriebsaufsicht erfüllen müssen.

Diese Gefahr sieht auch die Württembergische Gemeinde-Versicherung (wgv), die von der Stadt angefragt wurde. Selbst Sprungverbote oder das Anbringen eines Geländers reiche nicht aus, um die Einordnung als Naturbad „sicher abzuwenden“.

Urteil sorgt für große Verunsicherung

Das Urteil des Amtsgerichts Schwalmstadt ist noch nicht rechtskräftig, über eine Revision hat das Landgericht Marburg noch nicht entschieden.

Doch auch ohne abschließende richterliche Entscheidung schlägt das im Februar 2020 gesprochen Urteil bei Verbänden und bei Gemeinden mit Teichen und Weihern, die ohne Aufsicht auch zum Baden benutzt werden dürfen, hohe Wellen und erntet Kritik der kommunalen Verbände.

Im Sommer 2016 spielten drei Geschwister im Alter von fünf, acht und neun Jahren an einem 200 Jahre alten Dorfteich. Die Ermittler gehen davon aus, dass der fünfjährige Junge mit einem Kinderkescher am Wasser geangelt hatte und dabei ins Wasser fiel.

Wie die drei Kinder zu Tode kamen

Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren die beiden ältere Geschwister beim Versuch, den Bruder aus dem Wasser zu ziehen, an der steilen Böschung abgerutscht und ebenfalls ins Wasser gefallen. Alle drei Kinder starben in dem Teich, der an Unfallstelle zwei Meter tief war.

Eine wichtige Rolle für die strafrechtlichen Folgen spielte die Frage, ob der Teich als Freizeiteinrichtung oder in seiner zweiten Funktion als Löschteich zu werten ist. Für die Sicherung eines Löschteichs gibt es eine DIN, nach der dieser mit einer Umzäunung auszustatten ist.

Eine ähnlich unklare rechtliche Lage befürchtet die Stadtverwaltung, falls der Steg bestehen bleibt. Damit könnte der Wagenhauser Weiher als „Naturbad“ mit erheblich höheren Aufsichtsvorgaben für die Stadt gelten mit den entsprechenden Folgen beim Haftungsrisiko. (rum)