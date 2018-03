Dekan Müller: Auf Enttäuschungen folgt Neubeginn

Hin und wieder hat sich am gestrigen Palmsonntag in Bad Saulgau schon am Vormittag die Sonne gezeigt. Dann kamen die unzähligen kleinen und großen festlich geschmückten Palmen in ihrer ganzen Farbenpracht besonders schön zur Geltung. Vor dem feierlichen Hochamt in der Stadtpfarrkirche wurden die Palmen von Dekan Peter Müller auf dem Vorplatz der Antoniuskirche geweiht.

„Der Einzug in Jerusalem war mit großen Hoffnungen verbunden“, erinnerte der Stadtpfarrker inmitten der versammelten Gemeinde an den christlichen Hintergrund dieses Brauchs zum Auftakt der Karwoche. Doch es habe nicht lange gedauert, bis diese Hoffnungen mit Verrat, Leid und Tod überdeckt wurden. „Das Leben geht nicht immer nur gerade aus“, fuhr Müller fort. Aber nach jeder Enttäuschung gebe es auch einen Neubeginn. „Weil Christus bei uns ist und weil Gott uns den Weg zeigt“, sagte Müller und bezeichnete die Palmen als „Zeichen des Lebens und des Sieges“.

Danach zogen die Teilnehmer mit dem Palmesel und der Christusfigur in einer feierlichen Prozession zur St-Johannes-Kirche. Mit der Stadtmusik und der Mädchenkantorei fand der Festgottesdienst in der voll besetzten Kirche einen schönen musikalischen Rahmen. Den ganzen Tag über hatten Besucher die Gelegenheit, die kunstvoll gefertigten Palmen, die nicht zuletzt eine österliche Vorfreude ausstrahlen, in der Kirche zu besichtigen. Die Palmen wie auch die geweihten Zweige werden danach als Segen bringende Symbole mit nach Hause genommen.