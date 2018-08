Defekte Brandmeldeanlage legt Bank vor der Mittagszeit für eine Stunde lahm

Ein Fehler in der Brandmeldeanlage der Kreissparkasse in Bad Saulgau hat am Montag um die Mittagszeit den Betrieb des Bankinstituts zeitweise lahmgelegt. Der Fehler an der Elektronik war die Ursache dafür, dass selbst die Feuerwehr die Anlage nicht abschalten konnte. Erst ein vom Hersteller angereister Techniker konnte den Fehler beheben und die Anlage zum Schweigen bringen.

Gegen 11.30 Uhr ertönte der Alarm im Bankgebäude in der Werderstraße in Bad Saulgau. Daraufhin verließen Mitarbeiter und Kunden die Bank. Ebenso mussten die Mitarbeiter, Kunden und Patienten aus den im Gebäude befindlichen Büros, Praxen und dem Zehntechniklabor das Gebäude räumen. Sie versammelten sich im weiteren Bereich um den Haupteingang der Sparkasse. Drinnen ist immer noch deutlich das Piepen des Rauchmelders zu hören. Ein Betreten des Gebäudes ist deshalb nicht möglich. Wer um diese Zeit in der Bank Geld an den Geldausgabeautomaten abheben möchte, wird von Mitarbeitern daran gehindert. „Da können Sie gerade nicht hinein.“ Auch die Feuerwehr ist vor Ort. Ein Löschzug mit vier Fahrzeugen und 22 Mann laut Einsatzleiter Marc Schmötzer zum Einsatzort ausgerückt. Auch wenn schnell klar ist, dass es sich um keinen Brand handelt, dürfen die Einsatzkräfte noch nicht abrücken. „Wir können nicht einmal das für die Feuerwehr vorgesehene Tableau an der Brandmeldeanlage bedienen“, sagt Einsatzleiter Schmötzer.

Erst als klar ist, dass die Anlage nicht wegen einer tatsächlichen Rauchentwicklung angesprochen hat, sondern aufgrund eines technischen Defekts, lässt Schmötzer die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrgerätehaus zurückfahren. Er selbst bleibt vor Ort.

In einer Pressemitteilung bestätigt die Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen, dass es „verursacht durch einen Defekt in der Brandmeldeanlage“ in der Regionaldirektion Bad Saulgau zu „einer Brandalarmierung mit Feuerwehreinsatz und Gebäuderäumung“ gekommen sei. „Die Anlage befindet sich in der Obhut der Firma Siemens“, sagte Bernd Drewianka von der Abteilung Bau und Technik der Landesbank Kreissparkasse in Sigmaringen noch am Montagabend. Auch er war nach der Brandalarmierung nach Bad Saulgau gekommen. Solche Störungsszenarien seien keine Gefahr für die Sicherheit. Die Mitarbeiter seien entsprechend geschult.