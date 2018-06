David Nopper überspringt 2,19 Meter

Bei den Süddeutschen Leichathletik-Hallenmeisterschaften auf der neuen blauen Bahn in der Karlsruher Messehalle sind sechs ehemalige Athleten der LG Sigmaringen an den Start gegangen.

Ein reines Sigmaringer Duell gab es im Hochsprung. Der aus Meßkirch stammende David Nopper, der jetzt für das LAZ Kornwestheim-Ludwigsburg startet und Mehrkämpfer Rene Stauß (LAV Stadtwerke Tübingen) trieben sich gegenseitig zu großen Höhen und boten eine tolle und spannende Flugshow. David Nopper hatte sich unter der Woche bereits auf 2,15 Meter gesteigert und wurde damit Deutscher Hochschulmeister. In Karlsruhe legte der Meßkircher noch eine Schippe drauf: Hervorragende 2,19 Meter bedeuteten am Ende eine neue persönliche Hallenbesthöhe, den Süddeutschen Meistertitel und derzeit Platz drei in Deutschland.

Rene Stauß war mit dem Vizemeistertitel hoch zufrieden. Mit 2,15 Meter gehört er zu den Top Acht in Deutschland und beide Athleten können bei den deutschen Hallenmeisterschaften in zwei Wochen an gleicher Stelle in Karlsruhe um die Medaillen mitspringen. Daneben übersprang Rene Stauß noch 4,40 Meter im Stabhochsprung (12.) und lief sich mit 8,68 Sekunden über 60 Meter Hürden in den Endlauf der Spezialisten. Mit 8,62 Sekunden steigerte er sich im Endlauf noch einmal und wurde Neunter.

Sprinter Alex Schaf (VfB Stuttgart) steigerte bei den Männern seine Saisonbestzeit über die 60 Meter wieder um einige Hunderstel-Sekunden. Nach einem lockeren Vorlaufsieg, steigerte er sich im Zwischenlauf auf 6,75 Sekunden. Eine weitere Steigerung auf 6,73 Sekunden im Endlauf bedeuteten für ihn den Süddeutschen Vizemeistertitel. Mit dieser Zeit fehlen nur noch einige Hundertstel zur Qualifikationszeit für die Halleneuropameisterschaften in Prag.

Der Inneringer Max Kottmann (SV Stuttgarter Kickers) bestätigte im Weitsprung sein Resultat von den Baden-Württembergisch-Meisterschaften und wurde mit 7,19 Meter (gleiche Weite wie der Viertplatzierte) Fünfter.

Nach einem Intermezzo beim Bobfahren zeigte sich der Krauchenwieser Markus Reichle, der für den VfL Sindelfingen startet, wieder in der Leichtathletik und belegte beim Kugelstoßen mit 15,17 Meter den achten Rang.

Martey wird Staffel-Zweiter

Joshua Martey ist am Jahresende vom TSB Neufra zum LAZ Kornwestheim-Ludwigsburg gewechselt. Mit 7,41 Sekunden im Vorlauf über 60 Meter der Klasse U 18 zog er in den Zwischenlauf ein und bestätigte hier seine Zeit auf die Hundertstel genau. In der 4x200-Meter-Vereinsstaffel des LAZ Kornwestheim-Ludwigsburg lief er als Schlussläufer nach 1:35,43 Minuten durchs Ziel und wurde damit Süddeutscher Vizemeister.