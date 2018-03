David Bakos hält den Erfolg fest

Aufatmen beim TSV Bad Saulgau: Die Mannschaft von Trainer Gabriel Senciuc hat das Kellerduell der Württembergliga Süd bei der HSG Albstadt knapp, aber verdient mit 23:22 (11:11) für sich entschieden. Der Sieg war trotz einer sehr hektischen Schlussphase nicht in Gefahr, denn die Gastgeber konnten ihren Anschlusstreffer erst vier Sekunden vor dem Spielende erzielen. Da die Konkurrenz aus Wangen ihr Spiel verlor, konnte der TSV seinen direkten Abstiegsplatz an die Allgäuer weitergeben. Und: Die Wangener sind am kommenden Wochenende spielfrei, Bad Saulgau empfängt mit der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf, die überraschend Gerhausen besiegte, einen weiterem Konkurrenten im Abstiegskampf und kann weiteren Boden gutmachen.

Albstadt und Bad Saulgau hatten zahlreiche krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften und so begann das Spiel zerfahren. Die Vielzahl an individuellen Fehlern sollte sich durch das ganze Spiel ziehen und zeigte, unter welch großen Druck die beiden Mannschaften derzeit stehen. Mit Jochen Schäfer und Daniel Balan fehlten dem TSV zwei wichtige Abwehrstrategen. Dies führte von Beginn an zu großen Problemen in der Bad Saulgauer Defensive. Schon nach 40 Sekunden gab es die erste Zeitstrafe gegen Bad Saulgau und einen Strafwurf, den Torhüter David Bakos zwar fantastisch parieren konnte, aber nicht den Nachwurf. Eine erste 3:1-Führung der Gastgeber glich Bad Saulgau nach wenigen Minuten aus und ging dann selbst in Führung, mit bis zu zwei Toren. Beim 8:8 war die HSG aber wieder zur Stelle und legte dann zweimal ein Tor vor, das der TSV jeweils im Gegenzug wieder ausgleichen konnte. Die 11:10-Führung für den TSV glich Albstadt mit einem Strafwurf zum 11:11-Pausenstand aus. Trotz des Unentschiedens waren die Gastgeber über weite Strecken die bessere Mannschaft. Den Unterschied machte aber - einmal mehr - TSV-Torhüter David Bakos wett: Er parierte drei Strafwürfe, einen Konter und fünf völlig freie Würfe auf sein Tor und hielt damit sein Team im Spiel. Sehr spät, erst ab der 23. Spielminute, hatte TSV-Trainer Gabriel Senciuc Linkshänder David Tovmasyan ins Spiel gebracht. Doch mit ihm kam sofort mehr Bewegung und Gefahr ins Bad Saulgauer Angriffsspiel.

Tovmasyan spielt stark

Aus der Kabine kam dann ein völlig entfesselt aufspielender TSV. Bad Saulgau erzielte vier Tore in Folge und die zahlreichen Bad Saulgauer Schlachtenbummler durften endlich aufatmen. Aus dem oftmals verkrampft wirkenden Kellerduell der ersten Halbzeit entwickelte sich nun immer mehr ein spannender Schlagabtausch mit flottem Tempo. Doch die Abwehrarbeit fiel dem TSV weiter sehr schwer und so gab es völlig zurecht Zeitstrafen für die Gäste, die die HSG Albstadt clever nutzte, um den Rückstand zu reduzieren. Einmal musste Bad Saulgau eine Situation mit vier Feldspielern überstehen. Dies gelang nur deshalb halbwegs unbeschadet, weil erneut Torhüter David Bakos stark parierte und die Gastgeber regelrecht schockierte. Albstadt verkürzte auf 14:16 und 15:17 (44.). Doch danach war der TSV wieder deutlich Herr der Lage und zeigte mit seinen starken Linkshändern Nelu Rosca, Sebastian Luib und David Tovmasyan ein sehr effektives Angriffsspiel. Als mit HSG-Spieler Michael Maier, einer der agilsten Angreifer der Albstädter, mit Rot nach drei Strafzeiten vom Platz musste (47.), verloren die Gastgeber auch viel von ihrer Struktur im Angriffsspiel. Das änderte sich auch nicht mehr, als auch TSV-Spieler Istvan Gaspar - ebenfalls nach drei Strafzeiten - das Spielfeld vorzeitig beim Stand von 21:17 für den TSV verlassen musste (51.). David Tovmasyan und Dennis Kaumann jagten nun einige Bälle mit Urgewalt ins gegnerische Tor und hielten die Hausherren auf Distanz. Dann allerdings versuchte der TSV seinen Vorsprung zu verwalten und so kam zum Ende noch eine völlig unnötige Hektik auf, die Albstadt noch zur Ergebniskorrektur nutzen konnte. Eine Gefahr für den Bad Saulgauer Sieg bestand jedoch nicht mehr. Die deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und die herausragende Leistungen von TSV-Keeper David Bakos waren für den verdienten Sieg des TSV ausschlaggebend.

Der stellvertretende Vorsitzende der TSV-Handball-Abteilung, Alexander Osswald, sagte: „Das war Abstiegskampf pur. Im Spiel Letzter gegen den Vorletzten kann man natürlich keinen technischen Leckerbissen erwarten. Am Ende haben wir gewonnen, weil wir einen Fehler weniger gemacht haben als Albstadt. Wichtig sind die beiden Punkte auf der Habenseite. Nun gilt es, den Fokus auf das nächste Endspiel am kommenden Samstag in der Kronriedhalle zu legen. Mit der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf kommt ein Gegner, gegen den wir uns kräftig steigern müssen, um zu punkten.“