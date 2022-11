DAV-Senioren wandern im Oberen Donautal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Tourenprogramms der Alpenvereinssektion Bad Saulgau wanderten 18 Teilnehmer der Seniorengruppe an einem herrlichen Herbsttag im Oberen Donautal. Wanderleiter Franz Rimmele führte die aktiven Senioren in einer fünfstündigen Rundtour mit 13 Kilometern und 450 Höhenmetern in ein landschaftlich prächtiges Wandergebiet mit viel Sehenswertem. Ausgangspunkt war der Wanderparkplatz Bergsteig bei Fridingen und die erste Etappe ging zum Aussichtspunkt Risifels mit herrlichem Ausblick nach Fridingen und weiter zur Ruine „Maria Hilf“. Hierbei handelt es sich um die Überreste einer einst stattlichen Kirche, die Mitte des 16. Jahrhunderts erbaut wurde. Der Weiterweg führte in die Altstadt Mühlheim mit den stilvoll renovierten Fachwerksgebäuden zum Kaffeetrinken. Nach der Donauquerung ging es durch den herbstlichen Laubwald empor zur Kolbinger Höhle mit Höhlenführung. Sie ist eine der schönsten Tropfsteinhölen der Alb, ist 330 Meter lang und für das Publikum sind etwa neunzig Meter zugänglich, und bietet viele Stalaktiten sowie Stalagmiten, die sich im Laufe der Jahrtausenden gebildet haben. Die nächste Etappe war die Besteigung des 17 Meter hohen Aussichtsturmes Gansnest, der im Jahr 1922/23 zusammen mit einem Speicherbecken erbaut wurde und diente der Stromversorgung mittels eines Wasserkraftwerks. Die Anlage wurde 1960 stillgelegt und der Turm von der Energieversorgung Schwaben (EVS) dem Schwäbischen Albverein übereignet. Vom Turm hat man einen wunderbaren Rundblick über die benachbarten Ortschaften und Wälder sowie einen Tiefblick ins Tal. Der Abschluss dieser herrlichen Herbstwanderung der Seniorengruppe erfolgte bei einer Einkehr in Bad Saulgau.