DAV-Senioren wandern auf den Grünten

Im Rahmen des Tourenprogramms wanderten 24 Teilnehmer der Seniorengruppe der Sektion Bad Saulgau an einem sehr warmen Junitag auf den 1738 Meter hohen Grünten. Wer von Kempten hinein in die Berge fährt, der sieht zuerst mal den Grünten, eine Pyramide mit breit gelagerten Graten und dem aufgesetzten Gitterturm. Ausgangspunkt für die Wanderung auf des Allgäuer liebstem Kind am Eingang ins obere Illertal war Burgberg. In einer Rundtour ging es über den Südostanstieg in Serpentinen schwitzend 820 Höhenmeter hinauf zu den Sendegebäuden und dann über einen Gratrücken zum Jägerdenkmal. Die plötzlich aufkommenden Windböen mit sehr kalter Luft veranlassten jedoch den sofortigen Rückzug vom Großteil der Gruppe und Zuflucht ins Grüntenhaus, der allerersten Touristenunterkunft in den Allgäuer Bergen. Nach dem dreistündigen Aufstieg war dies allemal eine verdiente Einkehr. Die restliche Truppe wanderte weiter bis zum Übelhorn, dem Hauptgipfel des Grünten. Von hier bot die freie Lage eine entsprechend großartige Aussicht, zu der ebenso die Allgäuer Berge und das Alpenvorland gehören. Eine Aussichtsloge, die wegen den Versteinerungen und der seltenen Flora bei den Einheimischen in der vordersten Reihe der Lieblingsgipfelziele steht. Aber der starke Wind veranlasste auch die geschrumpfte Wandergruppe zur baldigen Umkehr hinab zum Grüntenhaus. Nach der Stärkung und Erfrischung ging der Abstiegssteig dann in dem scharfen Einschnitt des Wustbaches, zwischen der Stuhlwand und dem Burgberger Hörnle, hinunter zum Ausgangspunkt.